Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), aseguró que cerrará filas con Morena para mantener su coalición en las elecciones 2027.

Tras asistir al informe de la presidenta Sheinbaum en el Zócalo capitalino, el líder del PT llamó a cerrar filas y apoyar sin miramientos al proyecto de la 4T.

PT refrenda apoyo a Morena en elecciones 2027; coalición permanecerá en las urnas

Públicamente, Alberto Anaya aseguró que no existen motivos para que el PT se aparte de Morena y vaya en solitario para las elecciones 2027.

A pesar de que la selección de coordinadores estatales generó diferencias temporales entre ambos partido, el líder del PT reiteró que el proyecto de la 4T se mantiene firme.

El dirigente petista calificó la difusión de encuestas en los estados como un procedimiento rutinario pactado entre las fuerzas aliadas, sin que ello tenga algún trasfondo en particular.

Alberto Anaya, dirigente del PT (Daniel Augusto)

Ante este escenario, Alberto Anaya sostuvo que las conversaciones avanzan de manera satisfactoria para estructurar las próximas elecciones 2027.

Esta ratificación pública busca disipar la incertidumbre respecto a la solidez de la oficialista rumbo a los próximos procesos electorales.

Por tal motivo, refrendó su cariño por la presidenta Sheinbaum, indicando que el PT siempre la apoyará al encontrarse una buena relación entre los liderazgos de ambos partidos.