La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la nota de la CNN sobre la supuesta presencia de la CIA en México es “sensacionalista”.

Esto luego de que el medio estadounidense asegurara que agentes de la CIA han participado en operativos en territorio mexicano y afirmaran que la muerte de Francisco Beltrán, El Payín, fue planificada por la agencia.

Desde su conferencia, Claudia Sheinbaum resaltó que se trata de una “construcción mentirosa” que incluso la agencia de inteligencia salió a desmentir y calificó como falso que haya en activo elementos de la CIA.

“CNN, un medio supuestamente reconocido internacionalmente, publica una nota realmente sensacionalista cuyo objetivo…es decir que hay agentes de la CIA operando en territorio nacional inclusive para eliminar a una persona” Claudia Sheinbaum

Nota de CNN es “una ficción del tamaño del universo”: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señaló que la CNN compartió una nota que es “una ficción del tamaño del universo” que provocó que la vocera de la CIA tuviera que aclarar como falsa la supuesta participación de la agencia en el operativo en el Estado de México.

La presidenta resaltó además que se trata de una ficción como las que luego acostumbra The New York Times, quien agregó que fue el gobierno de México quien supuestamente colocó una bomba en el auto de El Payín para eliminarlo.

“Como si hubiera un área especial en el gobierno de México dedicado a poner bombas para eliminar grupos delictivos, es una ficción del tamaño del universo..New York Times acostumbra algunas ficciones, CNN también” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum resaltó que “la construcción mentirosa” de esta nota fue de tal impacto que Liz Lyons, vocera de la CIA, tuvo que desmentir al medio.

“Imagínense el tamaño de la construcción mentirosa de una nota de este tamaño…hasta la vocera de la CIA salió a decir que esto era falso” Claudia Sheinbaum

Asimismo recordó que Omar García Harfuch fue el primero en desmentir la nota de la CNN y reiterar que los agentes extranjeros en México se encuentran debidamente acreditados para labores de cooperación como entrenamiento y que éstos no participan en los operativos.

Sheinbaum acusa a CNN de golpear relación entre México y Estados Unidos

Por otra parte, Claudia Sheinbaum cuestionó la intención de CNN para buscar golpear la relación entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con la presidenta, esto podría ser parte de acciones de los grupos que quieren que exista una mala relación bilateral para una posible intervención de Estados Unidos en México.

“¿Qué interés tiene CNN, cuál es el interés?...Hay grupos en Estados Unidos y grupos en México que quieren que haya una mala relación entre el gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México, le están apostando a eso, para dañar al gobierno de México y al pueblo de México” Claudia Sheinbaum

Asimismo, reiteró que el objetivo de esta nota “sensacionalista” es asegurar que ella miente sobre la presencia de la CIA en México y normalizar hechos su participación como ocurrió en Chihuahua.