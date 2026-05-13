La cadena de noticias CNN se mantiene en su versión sobre la participación de la CIA en el operativo en México que derivó en la muerte de El Payín, pese a las críticas.

“La portavoz de la CIA Liz Lyons emitió una declaración a CNN diciendo: “Este es un informe falso y lascivo” (...) sin especificar qué aspecto del informe es falso” CNN

Así se destaca en una nota aclaratoria publicada en el sitio web, en la que se retoma la respuesta que el organismo emitió luego de la publicación de la nota que ha generado la polémica.

Asimismo, CNN aseveró que antes de compartir la nota también se buscó la versión de la CIA; sin embargo, en ese momento el organismo no respondió a la solicitud.

CNN defiende su reporte sobre presencia de CIA en México en operativo contra El Payín

El martes 12 de mayo, la cadena de noticias de Estados Unidos, CNN, publicó una nota en la que aseguró que la CIA ha intensificado su "guerra secreta contra los cárteles con operaciones letales dentro de México“.

En específico, el reporte señala que la agencia gubernamental participó en un operativo que derivó en la muerte de Francisco Efraín Beltrán de la Peña, El Payín; sin embargo, la CIA rechazó la versión.

A pesar del desmentido que emitió la portavoz de la CIA, Liz Lyons, CNN defendió su reporte al sentenciar que la vocera no explicó qué parte del informe es falsa.

“Después de la publicación, la portavoz de la CIA Liz Lyons emitió una declaración a CNN diciendo: “Este es un informe falso y lascivo que no sirve como más que una campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses”, sin especificar qué aspecto del informe es falso" CNN

En la nota aclaratoria publicada en el portal web, se explica que Liz Lyons les envió una declaración que corresponde al mismo contenido del mensaje que la portavoz publicó en X para desmentir la información.

Además, CNN advirtió que antes de publicar la nota se pidió a la CIA un comentario, pues se le presentaron los informes con los que se elaboró el contenido, sin embargo, la agencia rechazó hacer declaración alguna.

Nota aclaratoria de CNN (CNN)

Gobierno federal también negó participación de la CIA en muerte de El Payín

Cabe destacar que antes del reclamo de la CIA por el reporte que CNN defendió, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, aseguró que no existió intervención extranjera en la muerte de El Payín en Tecámac.

Sobre el tema, el funcionario explicó que los peritajes realizados en el Estado de México confirmaron que el hecho fue local y descartó cualquier operación encubierta atribuida a la CIA.

En especial porque las acciones operativas en México corresponden solo las autoridades locales competentes, a pesar del marco de cooperación entre México y Estados Unidos.