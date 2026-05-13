La dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Valle de Allende, Chihuahua, Lucía Guadalupe Mora, fue asesinada al llegar a su casa la noche del 12 de mayo de 2026.

Pero ¿quién era Lucía Guadalupe Mora? Te compartimos más sobre ella con estos datos:

Quién era

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Asesinan a Lucía Guadalupe Mora, dirigente de Morena en Valle de Allende, Chihuahua

¿Quién era Lucía Guadalupe Mora?

Lucía Guadalupe Mora Ávalos era una maestra de preescolar en el municipio de Valle de Allende, Chihuahua, a quien también solían decirle “maestra Pina”.

Sin embargo, también se menciona que Lucía Guadalupe Mora era líder de Morena en Valle de Allende, pero no existe registro público de que el Movimiento tenga líderes políticos en este municipio.

Pese a ello, medios locales argumentan que Lucía Guadalupe Mora estaba vinculada a Morena y era cercana a los ciudadanos en Valle de Allende.

Por otra parte, se menciona que Lucía Guadalupe Mora era familiar, posiblemente político, de Mónica Elizabeth Bailón Gutierres (sic), quien actualmente es regidora de Educación y Cultura en Valle de Allende y en 2018 buscó ser presidenta municipal de la misma entidad por el PRI.

¿Qué edad tenía Lucía Guadalupe Mora?

Lucía Guadalupe Mora tenía 53 años de edad, pero se desconoce su fecha exacta de nacimiento.

¿Quién era el esposo de Lucía Guadalupe Mora?

El esposo de Lucía Guadalupe Mora era Manuel Bailón Careceres.

¿Qué signo zodiacal era Lucía Guadalupe Mora?

Se desconoce el signo zodiacal de Lucía Guadalupe Mora, pues no se tiene su fecha exacta de nacimiento.

¿Cuántos hijos tenía Lucía Guadalupe Mora?

Se cree que Lucía Guadalupe Mora no tenía hijos.

¿Qué estudió Lucía Guadalupe Mora?

Lucía Guadalupe Mora estudió hasta la licenciatura en Educación Preescolar por la Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo, obteniendo su cédula profesional en 1996.

¿En qué ha trabajado Lucía Guadalupe Mora?

Se desconoce en qué escuela trabajaba Lucía Guadalupe Mora.

Por otra parte, se dice que era coordinadora o bien, dirigente de Morena en Valle de Allende, Chihuahua.

Asesinan a Lucía Guadalupe Mora, dirigente de Morena en Valle de Allende, Chihuahua

La noche del 12 de mayo de 2026, Lucía Guadalupe Mora fue asesinada en Valle de Allende, Chihuahua, al llegar a su casa acompañada de su esposo en un Honda azul.

Según medios locales, el ataque fue directo con arma de fuego, lo que llevó a vecinos a informar sobre las detonaciones. Sin embargo, cuando paramédicos llegaron al domicilio, Lucía Guadalupe Mora se encontraba sin vida.

Atentado en casa de Lucía Guadalupe Mora en Valle de Allende, Chihuahua. (Especial)

Se dice que el esposo de Lucía Guadalupe Mora, Manuel Bailón Careceres, se encuentra hospitalizado pues quedó gravemente herido en el ataque.

Con una esquela, el municipio de Valle de Allende brindó condolencias sobre la muerte de Lucía Guadalupe Mora, donde ciudadanos se despidieron de la “maestra Pina”, a quien recordaron como bondadosa y cercana a la comunidad.