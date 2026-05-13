La Agencia Central de Inteligencia (CIA) sólo participó con inteligencia en el operativo que se realizó en Sinaloa contra Francisco Beltrán, El Payín, señaló el New York Times (NYT).

De acuerdo con el medio estadounidense, tanto la CIA como el gobierno de México han negado que existiera participación presencial en el operativo que se realizó en marzo pasado.

Cabe señalar que la portavoz de dicha agencia de inteligencia, Liz Lyons, reiteró que los informes dados por la CNN sobre la supuesta participación en el operativo en México son falsos y “pone en peligro la vida de los estadounidenses”.

NYT: CIA niega participación en la muerte de El Payín

El NYT señaló que la la CIA negó los reportes dados por la CNN sobre la participación de esta agencia en el operativo que derivó en la muerte de El Payín, miembro del Cártel de Sinaloa.

Esto luego de que la CNN asegurara que la CIA participó en la planeación de la muerte de El Payín, quien habría muerto cuando la camioneta en la que viajaba explotó en el municipio de Tecamac, Estado de México, mientras salía del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Sin embargo, la CIA reiteró que solo participó con inteligencia en el operativo realizado en marzo, asimismo, aclaró que no hubo presencia de agentes de la agencia en territorio mexicano.

Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, rechazó “cualquier versión que busque normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales por parte de agencias extranjeras en territorio nacional”.

CIA niega cualquier participación en operativos en México

Por otra parte, el NYT señaló que la CIA ha reiterado que sólo ha entregado información de inteligencia al gobierno mexicano.

Asimismo, aclaró que sus agentes no tienen un papel sobre territorio nacional y se limitan a los centros conjuntos de mando.

Cabe señalar que las autoridades mexicanas y estadounidenses han reiterado en diferentes ocasiones que su cooperación se limita a la inteligencia y entrenamiento.