Las importaciones de maíz en México alcanzaron un nivel histórico al inicio de 2026, con un millón 970 mil toneladas registradas en enero, según la Agencia Nacional de Aduanas.

Esta cifra representa un aumento de casi 25% respecto al mismo mes de 2025, además de un incremento de 15.8% en el costo, con 403 millones de dólares.

El repunte impactó también en las compras de granos y oleaginosas, que crecieron 13.7%.

Estados Unidos se consolidó como el principal proveedor beneficiado por este aumento.

Importación de maíz en México impacta en importación de granos

En general, las importaciones de maíz amarillo y maíz blanco impactaron en los cálculos de importación de granos y oleaginosas en las que se incluyen trigo, arroz y frijol, ello con un incremento de 13.7 por ciento.

Ello representa un avance desde 3 millones 350 mil toneladas en enero de 2025 a 3 millones 810 mil toneladas en enero de 2026.

El valor de la importación de granos y oleaginosas pasó de 92 millones de dólares a mil 186 millones de dólares, es decir 8.6 por ciento más.

Estados Unidos el principal beneficiado de importación de maíz

De acuerdo con Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) las compras al extranjero crecieron 292.9 por ciento y ello representó comprar casi en su totalidad a Estados Unidos.