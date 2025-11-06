La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) de México, junto al gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, se reunieron para fortalecer la colaboración consular y deportiva de cara al Mundial 2026.

El encuentro entre ambas naciones tuvo lugar la mañana de este 6 de noviembre de 2025, cuando el canciller, Juan Ramón de la Fuente, recibió en la SRE al gobernador Phil Murphy.

Al encuentro, que fortalece la colaboración deportiva, también acudió la esposa del gobernador de Nueva Jersey, Tammy Murphy, presidenta de la Junta Directiva del Comité Anfitrión NY/NJ para la Copa Mundial 2026.

SRE y el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, fortalecen colaboración consular y deportiva (SRE)

¿De qué habló la SRE México con el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy?

Durante la reunión de la SRE México con el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, y su esposa Tammy Murphy, ambos países dialogaron sobre temas seguir fortaleciendo los lazos comerciales y de inversión.

Aunque en la plática también se hizo mención de temas migratorios, la charla entre México y Nueva Jersey destacó por los asuntos que involucran la realización de la próxima Copa Mundial de Fútbol 2026.

Este evento será de gran importancia para Nueva Jersey debido a que el gran partido final se llevará a cabo en Estados Unidos, por lo que es necesario fortalecer la colaboración consular y deportiva.

La celebración también planea brindar atención a la comunidad mexicana que vive en este estado y que será atendida a través del Consulado de México en New Brunswick.

Finalmente, para fortalecer la relación entre México y Nueva Jersey a través del Consulado, se firmó el memorándum de entendimiento entre el Consulado de México en New Brunswick y el Departamento de Trabajo de Nueva Jersey.