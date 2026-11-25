Las condiciones meteorológicas adversas por un Evento de Norte obligaron al cierre de puertos en ocho estados de México, como prevención ante los riesgos que representan los fuertes vientos y el oleaje elevado.

A través de redes, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a reforzar el autocuidado y las medidas de prevención de riesgos y detalló cuáles son los puertos cerrados ante el Evento de Norte.

Cierran puertos de 8 estados del Golfo de México, Caribe y Pacífico por evento de Norte

La Secretaría de Marina ordenó el cierre de puertos en ocho estados del Golfo de México, Caribe y Pacífico Mexicano debido a los fuertes vientos y oleaje elevado esperado por el Evento de Norte.

Evento de Norte obliga al cierre de puertos en 8 estados del Golfo de México, Mar Caribe y Pacífico (Captura de pantalla)

De acuerdo con el aviso difundido este miércoles 25 de noviembre, los cierres abarcan puertos destinados a embarcaciones mayores y menores.

Embarcaciones mayores:

Tamaulipas: Tampico, Altamira y Matamoros

Veracruz: Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos y Alvarado

Tabasco: Dos Bocas, Frontera y Sánchez Magallanes

Campeche: Campeche, Seybaplaya, Isla del Carmen, Cayo Arcas y Yuum Kaab Naab

Oaxaca: Salina Cruz

Embarcaciones menores:

Nuevo León: Presa El Cuchillo

Tamaulipas: Tampico, Altamira, Matamoros y La Pesca

Veracruz: Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos, Alvarado, Tecolutla, Tamiahua, Nautla, Cazones, Tonalá, Tlacotalpan y Balzapote, bajo la jurisdicción de Catemaco

Tabasco: Dos Bocas, Frontera y Sánchez Magallanes

Campeche: Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum Kaab Naab, Campeche, Seybaplaya y Champotón, además de Isla Aguada, Palizada, Nuevo Campechito, Sabancuy y Atasta, bajo la jurisdicción de Isla del Carmen

Yucatán: Progreso, Las Coloradas, Río Lagarto, El Cuyo, Celestún, Sisal, Telchac, San Felipe, Yukalpetén, Chuburná y Dzilam de Bravo

Quintana Roo: Puerto Juárez, Isla Mujeres, Cozumel y Holbox

Oaxaca: Salina Cruz

Evento de Norte obliga al cierre de puertos en 8 estados del Golfo de México, Mar Caribe y Pacífico (Captura de pantalla)

La CNPC advirtió que se esperan rachas de viento de entre 80 y 100 km/h en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En Tamaulipas se pronostican rachas de 70 a 90 km/h, mientras que en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron mantenerse informados y atender las indicaciones de Protección Civil. También exhortaron a evitar actividades de navegación, pesca, turismo, deportes acuáticos y recreación en las playas.

(@CNPC_MX)