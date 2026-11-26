Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) dieron a conocer que se activó una Alerta Amarilla debido a que seis alcaldías amanecerán con temperaturas de hasta 6 grados este jueves 26 de noviembre.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) precisó que las bajas temperaturas se registrarán entre las 01:00 y las 08:00 horas.
¿Qué alcaldías de CDMX amanecerán con bajas temperaturas este jueves?
A través de un comunicado, la SGIRPC informó la activación de una Alerta Amarilla por la presencia de bajas temperaturas de entre 4 y 6 grados en seis alcaldías de la CDMX.
De acuerdo con el pronóstico del clima, la temperatura que prevalecerá durante la madrugada y las primeras horas del jueves 26 de noviembre afectará principalmente en la zona sur:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
Debido a esta situación, la SGIRPC compartió una serie de recomendaciones con el objetivo de prevenir problemas de salud provocados por las bajas temperaturas:
- Usa ropa abrigadora, principalmente protege la zona de nariz y boca, así como las manos y los pies.
- No te expongas a cambios bruscos de temperatura.
- Bebe líquidos de manera abundante, preferentemente agua simple.
- Ingiere alimentos como frutas y verduras que sean ricos en vitaminas A y C
- Usa crema hidratante
- Resguarda a tus mascotas en el interior de tu vivienda. ¡No los dejes a la intemperie!