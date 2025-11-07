Al explicar el delito de abuso y acoso, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández relató un episodio en su contra y afirmó que “lo vivido por la presidenta nos toca a todas”.

“Lo que vimos con la presidenta, nos conectó a muchas mujeres, porque yo creo que a todas nos ha pasado”. Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres

Consecuencia del abuso que vivió Claudia Sheinbaum, se han establecido diversas medidas para combatirlo así como el acoso y cualquier tipo de violencia contra la mujer, como campañas para reconocerlo.

Y es que como explicó Citlalli Hernández, el acoso es el asechamiento, sin embargo, el abuso sexual implica tocamiento, manoseo o alusión del tocamiento, como se menciona en el Código Penal Federal.

Citlalli Hernández relató un episodio de abuso: “Lo vivido por la presidenta nos toca a todas”

Fue en entrevista para MVS Noticias que Citlalli Hernández narró su primer episodio de abuso, el cual vivió como estudiante de preparatoria en el transporte público.

Acorde con lo dicho a Pamela Cerdeira, fue en el microbús que un hombre buscaba ir parado junto a mujeres sentadas, y muchas veces a Citlalli Hernández le tocó que se acercara.

Sin embargo, Citlalli Hernández advirtió que llegó a ver que ese mismo hombre se bajaba el cierre, por lo que comenzó a evitarlo, aunque no consideró en ningún momento el denunciarlo.

“Se vuelve relevante que hoy la presidenta plantee este plan, que haya denunciado a este sujeto que se le acercó y la tocó, y que hagamos este llamado a todas las mujeres a que no normalicemos ningún tipo de violencia”. Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres

Agregó que este tipo de abusos lo han vivido todas las mujeres, no sólo en el transporte público, también en la calle, en los espacios, pero que está muy normalizado pese a que sea un delito.

Por lo mismo, Citlalli Hernández aseguró que es la primera vez que las mujeres estamos hablando en voz alta por primera vez del abuso sexual que vivimos en muchos ámbitos.