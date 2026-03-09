Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México acusa al periodista Jorge Fernández Menéndez de difundir rumor irresponsable sobre salud de AMLO.

“Primero la irresponsabilidad de algunos comunicadores y lo digo con todas sus letras, Jorge Fernández Menéndez. Él fue quién estuvo difundiendo que el presidente López Obrador había entrado al hospital militar, qué fuente tenía ninguna porque era falso” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

El pasado fin de semana se reportó a manera de noticia falsa la hospitalización del ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de la cuál la reaccionó la presidenta Claudia Sheinbaum, desmintiendo el rumor.

Las declaraciones de la presidenta Sheinbaum ocurren en el desarrollo de su conferencia mañanera del pueblo del lunes 9 de marzo de 2026 desde el Hospital Oncológico de la Mujer en la Ciudad de México (CDMX).

Sheinbaum cuestiona a Fernández Menéndez tras difundir rumor de salud de AMLO

Tras desmentir el rumor sobre el estado de salud de AMLO, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el actuar del periodista Fernández Menéndez.

Además la presidenta Sheinbaum distinguió que es diferente que el rumor provenga de una cuenta falsa de redes sociales que esté en contra del Gobierno a que venga de un periodista que incluso publica libros.

Acusó al periodista de irresponsable al cometer tipo de rumores.

“Es irresponsable, por lo menos es irresponsable” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum confirma que rumores contra estado de salud AMLO son parte de una campaña

Ante el rumor del estado de salud del expresidente AMLO, la presidenta Sheinbaum afirmó que estas acciones son parte de una campaña en contra de la Cuarta Transformación.

E incluso recordó como por el operativo que terminó con la muerte del Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, exfundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hubo una ola de publicaciones falsas en redes sociales por estos hechos.

Lo que tuvo hasta un impacto internacional, debido a que se difundieron noticias falsas sobre este mismo hecho al rededor del mundo, por lo que incluso embajadores de México tuvieron que aclarar la situación de seguridad en el país ante otras naciones.

Es por ello que la presidenta Sheinbaum cuestionó también a otros periodistas que difundieron fotografías apócrifas y preguntó “¿qué objetivo tiene difundir una imagen falsa?“.