La presidenta de México habló sobre el motivo que la llevó a rechazar ser diputada plurinominal tras la oferta que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le hizo en más de una ocasión.

Claudia Sheinbaum confirmó lo escrito en su libro ‘Diario de una transición histórica’ aunque aclaró que sí trabajó en otros puestos con AMLO porque el Congreso no le interesaba.

Claudia Sheinbaum rechazó ser diputada plurinominal aunque AMLO se lo ofreció

En la conferencia del pueblo del 16 de enero, la presidenta de México compartió el motivo que la llevó a rechazar la oferta de AMLO para convertirla en diputada plurinominal.

Claudia Sheinbaum recordó que durante años trabajó junto a AMLO, pero al mismo tiempo siendo académica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sin embargo, cuando AMLO le propuso ser diputada plurinominal en 2009 y 2012, decidió rechazarlo porque eso implicaba dejar la UNAM, además de que “nunca me llamó la atención” estar en el Congreso “y menos plurinominal”, sumado a que Morena no tenía registro aún.

La presidenta señaló que su interés en la política para “la transformación del país” no era en un puesto plurinominal. Por ello cuando ocurrió el registro de Morena como partido, sí quiso unirse, pero para un municipio “y ganamos Tlalpan”.

Claudia Sheinbaum prefirió estos puestos con AMLO antes que ser diputada plurinominal

Claudia Sheinbaum rechazó en dos ocasiones ser diputada plurinominal aunque AMLO se lo ofreció, pero sí aceptó ser su aliada para otros puestos.

La hoy presidenta de México pidió licencia en la UNAM en dos ocasiones para encaminarse a la política con AMLO, siendo estos los puestos que tuvo: