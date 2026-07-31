El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) desmintió a la influencer Estefanía Coppola, pues negó que la también actriz haya rentado el Castillo de Chapultepec para su boda.

“Es falso que el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, haya rentado sus instalaciones para alguna actividad de corte social” INAH

Por medio de un comunicado, el organismo rechazó que el Museo Nacional de Historia vaya a ser el escenario del evento que presumió la influencer en sus redes sociales.

Incluso, al desmentir lo dicho por Estefanía Coppola, el INAH explicó que la visita que hizo la actriz al Castillo de Chapultepec, fue parte de la programación habitual del recinto cultural.

INAH: Estefanía Coppola no se va a casar en e Castillo de Chapultepec

El 26 de julio de 2026, la influencer y actriz mexicana, Estefanía Coppola, compartió un video en TikTok en el que aseguró que rentaría el Castillo de Chapultepec para celebrar su boda.

En videos posteriores, la creadora de contenido señaló que pagaría un millón de pesos para usar el recinto histórico e insinuó que sería su papá quien cubriría el costo de la renta.

Sin embargo, el INAH rechazó que el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec vaya a ser rentado para que se celebre la supuesta boda de Estefanía Coppola.

“El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informa que es falso que el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, haya rentado sus instalaciones para alguna actividad de corte social” INAH

En su comunicado, el organismo negó que las instalaciones del inmueble en la CDMX vayan a ser usadas para que se realice el evento social, del que se desconoce la fecha de celebración.

INAH desmiente boda de Estefanía Coppola en el Castillo de Chapultepec (@INAHmx/X)

INAH afirma que Estefanía Coppola solo realizó una visita guiada al Castillo de Chapultepec

Al desmentir que Estefanía Coppola vaya a celebrar su boda en el Castillo de Chapultepec, el INAH sostuvo que el video que grabó la actriz no fue una visita al recinto para revisar los detalles del supuesto festejo.

Sobre el punto, el INAH explicó que en realidad la visita de la influencer —que estuvo acompañada por otras 20 personas— fue parte de la programación habitual del Castillo de Chapultepec.

Incluso, destacó que el recorrido se efectuó solo por los espacios abiertos a la vista pública del inmueble histórico, lo que es parte de la oferta cultural regular que se ofrecen en el mismo.

En ese sentido, agregó que el recorrido de Estefanía Coppola se llevó a cabo con la supervisión de personal del INAH y tras el pago de los derechos correspondientes por la visita.

A pesar del desmentido que difundió el INAH la tarde del 29 de julio, Estefanía Coppola compartió un nuevo video horas después en el que insistió en la versión de que su boda será en el Castillo de Chapultepec.