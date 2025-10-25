La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó sobre el regreso a clases de más de 182 mil estudiantes en cinco de los estados más afectados por lluvias e inundaciones

Mario Delgado, titular de la SEP, informó que el regreso a clases de miles de estudiantes se dio gracias a la implementación de un plan integral en:

Veracruz Hidalgo San Luis Potosí Querétaro Puebla

Inundación en Poza Rica, Veracruz, al 17 de octubre de 2025 (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

SEP anuncia regreso a clases de estudiantes en cinco estados afectados por lluvias

La SEP informó que 182 mil 610 estudiantes de los cinco estados más afectados por las lluvias ya han regresado a clases presenciales tras la implementación de un plan integral.

Este plan integral garantiza que las instalaciones cuentan con las condiciones óptimas para que los estudiantes retomen sus clases de manera presencial de una forma segura.

Según Mario Delgado, el plan integral para el regreso a clases tras las lluvias se ejecuta en tres estapas:

Desazolve de coladeras, limpieza profunda de patios, salones y áreas comunes, así como la desinfección de tinacos y cisternas Reposición de mobiliario escolar, incluyendo computadoras, útiles, muebles de aula, material de laboratorio y equipos didácticos Se atenderán las escuelas que presenten daños mayores, como la reparación o reconstrucción de bardas, reposición de techumbres o columnas colapsadas

Mario Delgado acotó que 26 mil 105 estudiantes de 229 escuelas en los cinco estados afectados por las lluvias aún toman sus clases de forma virtual hasta que los espacios tengan las condiciones óptimas.