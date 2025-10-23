Cazzu invitó a través de sus redes sociales a donar para los damnificados de Puebla por las lluvias e inundaciones que han azotado al estado, durante su concierto en el Auditorio GNP.

Cazzu invita a donar para los damnificados de Puebla durante su concierto que dará en el Auditorio GNP

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu de 31 años de edad, subió a sus historias de Instagram una petición para todos sus fans: donaciones para los damnificados de Puebla.

Pues el próximo 24 de octubre, Cazzu estará ofreciendo un concierto en el Auditorio GNP de Puebla por su gira Latinaje, la cual la ha llevado por diversas ciudades de México.

Cazzu invita a hacer donaciones para los damnificados en Puebla durante su concierto en el Auditorio GNP (@cazzu / Instagram )

Es por eso que Cazzu decidió alzar la voz por los damnificados del estado de Puebla ante las lluvias torrenciales e inundaciones.

En el comunicado de Cazzu en su Instagram, solicita apoyo y donaciones para los damnificados de Puebla, solicitando víveres como:

Productos de limpieza

Higiene personal

Enseres domésticos

Juguetes chicos (no bélicos ni de pilas)

Alimentos listos para consumir

Cobijas

Ropa de cama