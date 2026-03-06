Durante su visita en la Cámara de Diputados, la exlegisladora e integrante del PRI, Beatriz Paredes habló sobre su ausencia en el Senado y aseveró, sabía que habría debate de baja calidad.

“Me temía un Senado con un debate de muy baja calidad y a mí no me gusta el debate de baja calidad. Beatriz Paredes

Beatriz Paredes acudió al conversatorio en la Cámara de Diputados, sobre las mujeres presidentas del recinto, en donde habló sobre la trayectoria, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Beatriz Paredes acusa que hay debate de baja calidad en el Senado

La excandidata, Beatriz Paredes asegura que en el Senado hay debate de baja calidad, por lo cual decidió no participar en la actual legislatura, ya que se anticipaba esta situación y preferiría el humorismo político.

Y es que medios cuestionaron a Beatriz Paredes sobre si no extraña el Congreso, sin embargo, la priísta aseguró que no, porque la decisión de parar su carrera legislativa ya que no quería un mal debate.

🚨 "Mejor el humorismo político": Beatriz Paredes visitó San Lázaro y fue tajante sobre su ausencia en el Congreso. Confesó que prefirió no regresar para evitar un Senado con un "debate de muy baja calidad". "Para eso, mejor me meto al vodevil" pic.twitter.com/hcYJzOtHu6 — Emeequis (@emeequis) March 5, 2026

Aseguró que en vez de participar en un debate de baja calidad, preferiría un vodevil o comedia frívola, o dedicarse al negocio del humorismo político.

Aunque Beatriz Paredes no especificó ejemplos sobre el debate de baja calidad que observa en el Senado, sí pidió que debería elevarse, debido a los problemas estructurales que requieren seriedad.

Entre los problemas reales que persisten y que requieren voluntad permanente estaría la situación de varias mujeres, como trabajadoras del hogar y mujeres campesinas.

Beatriz Paredes y su participación en el conversatorio de presidentas en la Cámara de Diputados

Durante su participación en el conversatorio de la Cámara de Diputados, Beatriz Paredes habló tanto de su trayectoria como del papel de las mujeres en el Poder Legislativo en México.

Asimismo, destacó la iniciativa y creación del Instituto Nacional de las Mujeres, que fue apoyado por todas las legisladores, de manera independiente a las posturas ideológicas.

Aunque también se pronunció sobre la situación internacional, como el respeto al derecho y Beatriz Paredes destacó el diálogo como llave maestra para preservar la democracia.