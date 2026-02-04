Tras darse a conocer el receso prolongado de parte de la Cámara de Diputados, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, reclamó y recordó la reforma de 40 horas.

En sesión ordinaria de este martes 3 de febrero, el Senado aprobó que la Cámara de Diputados retome sesiones hasta el 10 de febrero por trabajos legislativos no especificados.

Jorge Álvarez Máynez reclama a Cámara de Diputados su receso prolongado sin aprobar las 40 horas

A través de redes sociales, Jorge Álvarez Máynez compartió su molestia por el receso prolongado de la Cámara de Diputados, ya que lo hacen sin aprobar los dos días de descanso.

Jorge Álvarez Máynez reclamó que se promovió que la Cámara de Diputados no sesione la semana de febrero, después de tampoco trabajar todo enero.

Esto con referencia a la falta de aprobación de reforma para la jornada laboral de las 40 horas, que ya se presentó en el Senado sin fecha de discusión ni prioridad en la agenda legislativa.

Jorge Álvarez Máynez reclama receso prolongado en la Cámara de Diputados (Captura de pantalla)

El reclamo del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano fue en específico contra la iniciativa actual, ya que si bien presenta 40 horas, no hay dos días de descanso.

A esta declaración se sumó el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, quien manifestó su preocupación por la actual iniciativa que permitiría hasta 12 o 16 horas de trabajo al día.

Movimiento Ciudadano inicia campaña por 40 horas y dos días de descanso a la semana

Movimiento Ciudadano comenzó una campaña para exigir que la aprobación de la reforma de 40 horas semanales se realice ya y con dos días de descanso obligatorio, no uno.

En un video compartido en sus redes sociales, encabezado por Jorge Álvarez Máynez, diversos legisladores de Movimiento Ciudadano señalan que la reforma de las 40 horas semanales es necesaria.