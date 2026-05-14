La organización Yo Por Las 40 horas interrumpió la conferencia en la UNAM del secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños: “Se vendieron a la clase patronal”.

“Queríamos dos días de descanso. Estábamos pidiendo más descanso y nos regalaste más explotación”. Yo Por Las 40 Horas, frente nacional

El titular de la STPS se presentó la mañana de este jueves 14 de mayo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para hablar sobre los derechos laborales.

Sin embargo, durante su participación, integrantes del colectivo reclamaron la falta de los dos días de descanso en la reforma de las 40 horas laborales ya publicada.

Protestan en conferencia de Marath Bolaños en la UNAM por la jornada de 40 horas

Durante su ponencia, Marath Bolaños fue interrumpido en protesta por la falta de los dos días de descanso, ya que afirman la Secretaría del Trabajo se vendió a la clase patronal.

Conferencia de Marath Bolaños es interrumpida en protesta por las 40 horas (UNAM)

El frente señaló que si bien la reforma de las 40 horas pudo ser un parteaguas para Morena, Marath Bolaños decidió solo simular desde el diálogo hasta la modificación.

Los protestantes acusaron que Marath Bolaños no respetó el sentir de la clase obrera, la cual habría simulado que estaba presente en los diálogos y foros abiertos.

La protesta también apuntó que pese a que en dichos foros se sentenciaron los dos días de descanso, Marath Bolaños habría terminado malbaratando las horas extra.

En respuesta, Marath Bolaños apuntó que hay mala información al respecto; sin embargo, no lo dejaron terminar su punto.

Marath Bolaños dirige una Secretaría incompetente, acusan en protesta

La protesta de los integrantes añadió otras cuestiones y faltas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual fue acusada de incompetente no sólo por las 40 horas.

Los protestantes señalaron la violación a los derechos laborales sin garantías en México, como falta de pago de horas extra.

Añadieron la falta de los inspectores laborales, ya que entre los 600 contratados deben revisar 6 millones de unidades económicas y hay estados como Campeche que no cuentan con uno.