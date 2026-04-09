El Pleno del Senado de la República aprobó hoy miércoles 8 de abril de 2026 por unanimidad el dictamen que promueve el Certificado Laboral para la Agroexportación.

Con esta decisión, será obligatorio que los trabajadores del campo soliciten una acreditación para certificar que los productos agroalimentarios que exportan no están relacionados con la deforestación de ecosistemas.

Esto busca el Certificado Laboral para la Agroexportación aprobado por el Senado

Con una unanimidad de 109 votos a favor, el Senado aprobó modificaciones para llevar a cabo la expedición de un Certificado Laboral para la Agroexportación.

El proyecto modificará:

El artículo 15 de la Ley de Comercio Exterior

El artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Añade un artículo 283 Quater a la Ley Federal del Trabajo

Deforestación (Pixabay)

Esta iniciativa, respaldada por la totalidad de los diputados presentes, busca que el crecimiento del campo se refleje tanto en cifras de ventas , como en el respeto irrestricto a los derechos sociales y la protección de los ecosistemas nacionales.

Se faculta a la Secretaría del Trabajo para validar que las agroindustrias cumplan con sus deberes de seguridad social y protección laboral, respondiendo a los estándares internacionales establecidos dentro del T-MEC.

Para asegurar la transparencia, las dependencias ambientales implementarán una vigilancia mediante tecnología satelital que utilizará el estado de los bosques en 2018 como referencia inicial para detectar irregularidades.

Productos como el aguacate y los frutos rojos deberán demostrar mediante certificaciones oficiales que su origen no está vinculado a la degradación de los entornos naturales.

Puntualmente, el Certificado Laboral para la Agroexportación busca combatir la tala clandestina y el cambio de uso de suelo no autorizado en terrenos forestales.