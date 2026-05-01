El gobierno de México publicó en el DOF la reforma a la Ley Federal del Trabajo, fijando el camino para reglamentar la reducción gradual de la jornada laboral hasta alcanzar una semana de 40 horas.

De acuerdo con la información, la reducción gradual de las 40 horas fue publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) de este 1 de mayo, fecha de la conmemoración del Día del Trabajo.

La reforma busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, fomentar el equilibrio entre la vida personal y laboral, así como alinearse con estándares internacionales en materia de derechos laborales.

Buenas noticias sobre la jornada laboral de 40 horas; los detalles. (Michelle rojas)

Publican en el DOF reforma para la reducción gradual de la jornada laboral; será una semana de 40 horas para 2030

Este 1 de mayo de 2026, el gobierno federal publicó en el DOF la reforma que establece la reducción gradual de la jornada laboral, con el objetivo de alcanzar una semana de 40 horas para 2030.

La modificación a la Ley Federal del Trabajo contempla un esquema progresivo que permitirá a empresas y trabajadores adaptarse a la nueva disposición sin afectar la productividad ni el empleo.

Actualmente, la legislación mexicana fija una jornada máxima de 48 horas semanales, por lo que el cambio representa una de las transformaciones laborales más relevantes en décadas.

La reducción se implementará de manera escalonada a partir de 2027, considerando la disminución de dos horas por año. Se espera que la gradualidad permita la organización del trabajo y la automatización de procesos.