La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que en México se realicen vuelos y algún otro tipo de maniobras con aviones de Estados Unidos.

“Nada, no hay nada… en territorio nacional nada” Claudia Sheinbaum

Así lo aclaró ante publicaciones sobre presuntos vuelos de drones y advertencias del gobierno de Estados Unidos por posibles incursiones militares en México y otras regiones del continente americano.

Este domingo 18 de enero, Claudia Sheinbaum estuvo de gira en el estado de Guanajuato.

Reportan aterrizaje de avión del ejército de Estados Unidos en Toluca

El tema sale a relucir ante advertencias de posibles acciones militares en estadounidenses en territorio mexicano y cuando este domingo 18 de enero se reporta el aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos.

Se trata de un avión Lockheed C-130J Super Hercules, el cual aterrizó en el Aeropuerto internacional de Toluca.

SICT asegura que alerta de Estados Unidos no tiene implicaciones en México; acepta similitud al caso Venezuela

Claudia Sheinbaum remitió este 18 de enero al comunicado de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) en el que dijo que la noticia de carácter preventivo por parte de Estados Unidos no tiene implicaciones para México.

Tras el aviso de la Administración de Aviación Federal (FAA), la SICT dijo el 16 de enero que “no existen implicaciones operativas ni restricciones para México”.

No obstante, reconoce que estas medidas “son similares a las de otro NOTRAM emitido previamente por la FAA en la región del Caribe semanas tras (en referencia al caso Venezuela y la captura de Nicolás Maduro), y que ahora se extiende al área del pacífico”.

Alerta de Estados Unidos a México por posibles acciones militares

El mensaje de la SICT se dio luego de que Estados Unidos alertó a las aerolíneas estadounidenses ante la posibilidad de acciones militares.

Las regiones en alerta son aguas del Océano Pacífico y el Golfo de California, dentro de la región de información de México.

Advirtió de riesgo en todas las alturas, así como en regiones de Centroamérica, el cual estará vigente hasta el mes de marzo.