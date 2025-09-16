El titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales, aprovechó el Desfile Cívico Militar para señalar el alto al huachicol fiscal y aseveró que “el silencio no nos define”.

Desde su discurso, el titular de la Semar resaltó que los “actos reprobables” que se realizaron desde la institución fueron atendidos con transparencia y legalidad.

Esto luego de que se diera a conocer la detención de políticos, empresarios y militares relacionados con el huachicol fiscal, tras el aseguramiento de un buque con 10 mil millones de litros de combustible en Tamaulipas.

Huachicol fiscal “no encontró lugar ni abrigo” en la Semar, asegura Raymundo Pedro Morales

Durante su participación en el inicio del Desfile Cívico Militar por el 215 aniversario de la Independencia de México, el titular de la Semar aseguró que en la Marina, el huachicol fiscal “no encontró lugar ni abrigo”.

En su discurso, Raymundo Pedro Morales señaló que Semar se puso bajo el escrutinio de las y los mexicanos ante los actos reprobables cometidos por algunos de sus miembros.

Esto en relación a:

Todos relacionados con el buque incautado en marzo pasado en Tamaulipas, con más de 10 mil millones de hidrocarburo; así como con delitos de corrupción y nepotismo.

Asimismo, resaltó que “fue muy duro” aceptar que emanados de la Semar realizaran actos reprobables “que no nos definen como institución”, pero que no podían ser callados.

Por ello, Raymundo Pedro Morales reiteró que dicho mal tuvo un “fin determinante” que no encontró lugar ni abrigo en la Marina.

“Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables, que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Así el mal tuvo un fin determinante y en la Marina no encontró lugar ni abrigo” Raymundo Pedro Morales, titular de Semar

“El silencio no nos define”: Semar afirma que dió el golpe de timón en la lucha contra la corrupción

En el mismo sentido, la Semar resaltó que, las acciones tomadas, como la disposición ante la ley de los responsables, muestran que “dio el golpe de timón” en la lucha contra la corrupción.

Asimismo, resaltó que, como parte central de la transformación del gobierno federal se encuentra la lucha contra la corrupción y la impunidad y, en este sentido, “el silencio no nos define”.