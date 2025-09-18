Claudia Sheinbaum niega que hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aparezcan en expediente de huachicol fiscal de la Fiscalía General de la República (FGR).

“No, no, no. En el acuerdo que tenemos, en este entendimiento viene el tema combatir conjuntamente el tráfico de combustible pero en particular sobre algún tema en específico no” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde su conferencia mañanera del pueblo del jueves 18 de septiembre en Palacio Nacional, la presidenta de México dio los detalles sobre qué se está investigando como huachicol fiscal.

Además acusó de calumnias los amparos que interpusieron a nombre de Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, hijos de AMLO en relación al mismo tema.

Con un rotundo “no” Claudia Sheinbaum niega que hijos de AMLO aparezcan en expediente de huachicol fiscal

Con un rotundo “no”, la presidenta de México negó que los hijos de AMLO estuvieran dentro de algún expediente sobre huachicol fiscal de la FGR.

Además tras la visita de Marco Rubio, secretario de Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que el entendimiento que tienen entre ambos países también va en relación al combate del huachicol fiscal.

Asimismo, la presidenta de México explicó cómo es que se dieron cuenta del huachicol fiscal, en donde algún buque de carga con químicos relacionados al combustible se declaró ante autoridades aduaneras como otra sustancia para que pase con más facilidad a México en marzo de este año.

El tipo de sustancias que se declaran son NAFTAS, producto derivado del petróleo en vez de ser declarado como diésel.

Lo anterior con el fin de no pagar los impuestos correspondientes al ponerlo como una importación temporal. “Como dicen gato por liebre”, explica la presidenta de México.

Al darse cuenta de este tipo de acciones es que las autoridades de México como la Secretaría de Marina y la FGR inician con las investigaciones para dar con los responsables, como de qué país vienen ese tipo de buques, empresas y personas.