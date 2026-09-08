El Segundo Simulacro Nacional 2026 contará con la participación del Servicio Sismológico Nacional, que difundirá información sobre un escenario sísmico hipotético como parte de las actividades de preparación y prevención programadas para el sábado 19 de septiembre.

“El SSN participará el 19 de septiembre en el simulacro organizado por las autoridades en materia de Protección Civil” Servicio Sismológico Nacional

La colaboración busca reforzar la cultura de protección civil y familiarizar a la población con los protocolos de actuación ante una emergencia real.

Además de la activación de la alerta sísmica y las notificaciones en teléfonos móviles, el ejercicio pondrá a prueba los mecanismos de respuesta institucional en diversas entidades del país.

Servicio Sismológico Nacional participará en el Segundo Simulacro Nacional 2026

Con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención, capacitar a la población y poner a prueba los protocolos de emergencia ante sismos, el 19 de septiembre se efectuará Segundo Simulacro Nacional 2026.

De cara al ejercicio, el Servicio Sismológico Nacional adelantó que se sumará a las acciones que forman parte del mismo, pues explicó que emitirá un mensaje “sobre un sismo hipotético”.

Servicio Sismológico Nacional participará en el Segundo Simulacro Nacional 2026 (@SSNMexico/X)

En específico, el organismo detalló que publicará un mensaje en el que informe sobre un supuesto movimiento con epicentro en la ciudad de Tehuacán, Puebla y de magnitud 7.7.

Sin embargo, resaltó que para evitar cualquier tipo de confusión, el mensaje que difunda durante el Segundo Simulacro Nacional 2026 incluirá la leyenda “#2doSimulacroNacional2026”.

Así será el Segundo Simulacro Nacional 2026

El próximo sábado 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026 en el que también se conmemorarán los sismos ocurridos en los años 1985 y 2017.

Como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026, en punto de las 12:00 horas se activarán los altavoces con la alarma sísmica y todos teléfonos celulares recibirán una notificación de alerta.

De acuerdo con la información que ha dado a conocer la CNPC, las entidades en las que se van a activar los altavoces durante el ejercicio de prevención se tratan de las siguientes: