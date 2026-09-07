Hace cinco años, México vivió un sismo de magnitud 7.1 que sacudió a Acapulco, Guerrero el 7 de septiembre de 2021 a las 20:47 horas.

El sismo provocó daños estructurales significativos, cortes eléctricos masivos y la lamentable pérdida de vidas humanas en diversas regiones.

La fecha coincidió con el cuarto aniversario del sismo de Tehuantepec (M 8.2) de 2017, lo que generó más impacto entre los pobladores.

Así fue el sismo de 7.1 que se registró en Acapulco el 7 de septiembre del 2021

El sismo de magnitud 7.1 (según el Servicio Sismológico Nacional) ocurrió el 7 de septiembre de 2021 a las 20:47 horas, con epicentro a escasos kilómetros de Acapulco, Guerrero.

Daños en Acapulco por el sismo magnitud 7.1 (Instagram / @lopezdoriga)

Este movimiento telúrico tuvo una profundidad de entre 10 y 20 kilómetros y una duración aproximada de 4 minutos.

El sismo coincidió exactamente con el cuarto aniversario del terremoto de magnitud 8.2 registrado en Tehuantepec en 2017.

El movimiento se originó por una falla de cabalgamiento debido a la subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica, en el límite sur de la denominada brecha sísmica de Guerrero.

El sismo de 7.1 en Acapulco se sintió en gran parte del centro y sur de México, incluyendo estados como Guerrero, Morelos, Puebla, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, el Estado de México y Jalisco. En la Ciudad de México, la intensidad se catalogó como violenta o fuerte.

Durante el temblor, los habitantes de la capital observaron destellos lumínicos conocidos como “luces de terremoto” en el cielo.

Unos minutos después del movimiento principal, se registró un pequeño tsunami en Acapulco, alcanzando variaciones de oleaje de entre 0.37 y 0.48 metros.

Sismo de 7.1 en Acapulco causó grandes afectaciones que hace impactante el recuerdo de este evento

El sismo de 7.1 en Acapulco dejó un saldo de 14 personas fallecidas (12 de manera directa y 2 indirectas) y más de 23 heridos.

Entre las víctimas mortales en Guerrero, un motociclista falleció en Coyuca de Benítez al caerle un poste de luz, una adulta mayor murió en Xaltianguis por el colapso de una barda en una clínica y tres personas sufrieron infartos letales en Acapulco.

Sismo en Acapulco (Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro)

Se reportaron daños en al menos 8,700 estructuras repartidas en 40 municipios de Guerrero, afectando gravemente a unas 15,000 personas.

En Acapulco, colapsó por completo una casa de tres pisos en Punta Brava, se desplomó una pared de adobe en la histórica Casona de Benito Juárez y la torre de control del aeropuerto sufrió severas afectaciones por la caída de plafones y escombros.

Decenas de edificios departamentales tuvieron que ser evacuados debido a daños estructurales severos, incluyendo 200 unidades habitacionales en la zona de Diamante.

Incluso la naturaleza local se vio afectada, el sismo derribó una icónica parota (árbol de Enterolobium cyclocarpum) de más de 50 años de antigüedad en la calle José María Iglesias

Se registraron 56 fugas de gas y colapsos de bardas y plafones en Acapulco. Asimismo, ocurrieron unos 70 deslizamientos de tierra y rocas que bloquearon vialidades clave, de los cuales 58 sucedieron en el tramo entre Acapulco y Chilpancingo.

Por otro lado, el sismo provocó cortes de energía eléctrica que afectaron a 1.6 millones de usuarios en la Ciudad de México y cuatro estados más.