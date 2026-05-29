La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró, a días de su segundo informe como titular del Poder Ejecutivo Federal, que “esta transformación no al detiene nadie”.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, mientras siga la unión por la justicia, la democracia y la dignidad del pueblo, el movimiento de transformación seguirá avanzando.

“Esta transformación no la detiene nadie porque tiene una sola fuerza verdadera, la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos” Claudia Sheinbaum

Asimismo, invitó a la población a acompañarla a “celebrar” el segundo aniversario de su triunfo en un informe que rendirá en el Monumento a la Revolución el próximo 31 de mayo.

Domingo 31 de mayo, en el Monumento a la Revolución y en 31 plazas del país, te invito a compartir los resultados de este año y medio de gobierno en defensa de las conquistas del pueblo y de la soberanía de México. pic.twitter.com/kMQlSAeXuT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 29, 2026

Sheinbaum invita a segundo informe en Monumento a la Revolución

Claudia Sheinbaum invitó a todas y todos los ciudadanos a acompañarla a su segundo informe de gobierno, en el marco del segundo aniversario de su triunfo en las elecciones de 2024.

La presidenta aseguró que tiene “muchos resultados que compartir” con el pueblo de México el próximo domingo 31 de mayo a las 11:00 horas tiempo local en el Monumento a la Revolución.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que México está viviendo tiempos extraordinarios que, gracias a la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos le asegura que “esta transformación n o la detiene nadie”.

Asimismo, agradeció el apoyo de las y los mexicanos en el trabajo de la construcción de un país más justo, más seguro y el bienestar para todos los habitantes del país.

“Estamos viviendo tiempos extraordinarios en el país. Esta transformación no la detiene nadie porque tiene una sola fuerza verdadera, la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos que trabajamos juntos desde abajo en la construcción, todos los días, de un país más justo, más seguro y con bienestar para todas y todos” Claudia Sheinbaum

Por otra parte, Claudia Sheinbaum aseguró que mientras exista la unión por la justicia, la democracia y la dignidad del pueblo, la transformación en México “seguirá avanzando”.

Cabe señalar que el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum será transmitido en vivo en plazas públicas de todo el país, excepto en Coahuila donde se celebran elecciones.