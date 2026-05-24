Durante un acto celebrado este 24 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer la celebración de un “informe de rendición de cuentas” para el 31 de mayo.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, el “informe de rendición de cuentas” será parte de la conmemoración de los dos años de su victoria en las elecciones de 2024.

Claudia Sheinbaum hablará de dónde surgió el movimiento en su “informe de rendición de cuentas”

De acuerdo con la misma Claudia Sheinbaum, este “informe de rendición de cuentas” explicará “de dónde surgió el movimiento”, haciendo referencia a la 4T y todo lo que se ha generado a su alrededor.

Además de abordar temas como el por qué no ha habido divorcio entre pueblo y gobierno, y por qué hay que seguir fortaleciendo la transformación, en palabras de la propia Claudia Sheinbaum.

Señalando que todos los mexicanos deben de seguir caminando juntos, con el fin de proteger y fortalecer la soberanía del país, ya que México no es colonia ni protectorado de nadie.

Esto como una referencia a las polémicas recientes alrededor de España y las intenciones intervencionistas de Estados Unidos.

“Seguir juntos, seguir caminando juntos y defender siempre la soberanía nacional, porque México no es colonia de nadie, no somos protectorado de nadie. México a mucha honra, con mucho orgullo y mucho trabajo, es un país libre, independiente y soberano” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum anuncia informe de rendición de cuentas el 31 de mayo (Especial)

El “informe de rendición de cuentas” de Claudia Sheinbaum se verá en plazas públicas

Otra cosa que dio a conocer Claudia Sheinbaum acerca del “informe de rendición de cuentas”, es que será un mensaje que se podrá ver en plazas públicas.

Claudia Sheinbaum mencionó que en lugar de “llevar a todos a la ciudad”, se colocarán pantallas en las principales plazas de los Estados del país, donde se podrá ver este “informe de rendición de cuentas”.

Si bien no lo dijo de manera explícita, todo indica que se tratará de una transmisión en vivo, más que un acto público como en el que se anunció el mismo informe.

No se mencionó ni la hora ni la duración de este informe, por lo que habrá que estar al pendiente de cualquier actualización por parte del gobierno de México.