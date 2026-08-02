Claudia Sheinbaum, presidenta de México, señaló que México es amigo de todos los países, luego de que Donald Trump publicara un artículo de opinión en el que se asegura que “México no es amigo de Estados Unidos”.

“Nosotros somos amigos de todo el mundo y la valentía es la defensa de la soberanía” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Así lo dijo Claudia Sheinbaum al reiterar la soberanía de México durante su gira de trabajo de este fin de semana en los estados de Veracruz y Oaxaca.

Trump comparte artículo que asegura México no es amigo de Estados Unidos

Donald Trump compartió en su red social Truth Social un artículo de opinión de Bill O´Reilly, un comentarista político y expresentador de Fox News.

En su artículo asegura que el gobierno de México ha sido corrupto durante décadas y como producto de ello ahora hay un incremento de asesinatos y de narcotráfico internacional.

Bill O´Reilly dijo en el artículo titulado “El problema de México” y compartido por Donald Trump que ello no es una opinión sino hechos.

Donald Trump (Donald Trump/thruthsocial)

Exigen a Sheinbaum dejar entrar a Estados Unidos a México para combatir al narco

En su corto texto, Bill O´Reilly hace un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum a hacer lo correcto, en referencia a aceptar la ayuda de Estados Unidos para combatir a los narcotraficantes.

“La actual presidenta de México, la socialista Claudia Sheinbaum, está bajo fuerte presión del gobierno Trump para que permita que los recursos estadounidenses ayuden a erradicar a los increíblemente violentos carteles de la droga… deje de poner excusas… tenga valor, señora presidenta…” Bill O´Reilly

Resaltó que la presidenta debería dejar entrar a las autoridades estadounidenses a México, no obstante, reconoció que en México han iniciado algunos arrestos de narcos.

También reconoció que algunos estadounidenses “egoístas” sin parte del problema por comprar narcóticos ilegales pero negó que la responsabilidad de la violencia en México sea por el tráfico de armas.