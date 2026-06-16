El general Héctor Ávila Alcocer dejaría el mando de la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa; trasciende que sería sustituido por Alejandro Vargas González.

Hasta el momento, las autoridades federales no han confirmado la salida de Héctor Ávila Alcocer o la llegada de Alejandro Vargas González para coordinar las operaciones militares en el estado.

Pese a esto, se ha señalado que se llevará a cabo la ceremonia en la que Alejandro Vargas González rendiría protesta esta misma semana en Mazatlán.

Héctor Ávila Alcocer hizo lo propio en la explanada del Octavo Batallón de Infantería el pasado febrero; de confirmarse su salida, habría durado cuatro meses en el cargo.

Alejandro Vargas González asumiría el Tercer Mando Militar de Sinaloa y Durango

Trasciende la salida de Héctor Ávila Alcocer como mando del Ejército en Sinaloa y Durango; lo sustituiría el general de División, Alejandro Vargas González.

De manera extraoficial, medios han mencionado la ceremonia de toma de protesta de Alejandro Vargas González esta misma semana, convocada por la dependencia.

La misma se llevaría a cabo en las instalaciones del Campo Militar n. 9-B en la colonia Loma Atravesada, Mazatlán, que es la sede de la Tercera Región.

Se ha mencionado como fecha tentativa este martes 16 de junio; sin embargo, también se señala que Alejandro Vargas González podría rendir protesta a más tardar el jueves 18.

Alejandro Vargas González asumiría mando en Sinaloa; sustituiría a Héctor Ávila Alcocer (Eduardo Ramírez vía Instagram)

Hasta el momento, ni Alejandro Vargas o Héctor Ávila Alcocer se han pronunciado sobre el cambio, como tampoco la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Por lo que se desconocen las razones detrás del cambio de la Tercera Región Militar que corresponde a la coordinación de operaciones militares en Sinaloa y Durango.

¿Quién es Alejandro Vargas González? General de División y mando de la Séptima Región Militar

Los gobernadores de la Tercera Región Militar tampoco se han pronunciado sobre el cambio de mando o la llegada de Alejandro Vargas González.

Al respecto, este febrero 2026, Alejandro Vargas González fue nombrado como mando de la Séptima Región Militar que abarca Chiapas y Tabasco.

Asimismo, cuenta con más de 40 años de trayectoria dentro del Ejército Mexicano, graduado en 1982 como Oficial de Artillería.

Actualmente, ostenta el rango de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, que también se ha desempeñado como dirigente de la Undécima Región en Zacatecas.