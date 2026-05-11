La OMS subrayó la necesidad de poner en cuarentena de seis semanas a los contactos del crucero donde inició el brote de hantavirus.

Olivier Le Polain, jefe de la división de epidemiología y análisis para la OMS, detalló que la cuarentena recomendada responde al tiempo de incuvación de 42 días de la variante Andes de hantavirus.

Esto debido a que la transmisión entre personas es posible desde el inicio de la enfermedad, la cual se vuelve más contagiosa cuando aparecen los primeros síntomas.

OMS advierte nuevos casos de hantavirus en próximas semanas

Dado al tiempo de incubación y la aparición de síntomas, la OMS prevé que en la próxima semana habrá nuevos casos de hantavirus relacionados al crucero.

A su vez, Olivier Le Polain señaló que la OMS ha emitido todas las recomendaciones para una cuarentena eficaz. Sin embargo, depende de cada gobierno implementar los protocolos que considere pertinentes.

Personal médico atendiendo hantavirus del crucero MV Hondius. (Peter Dejong/AP / AP)

Polain puntualizó que es difícil detectar el hatavirus debido a que los síntomas iniciales son similares a los de una gripa.

Por lo que recomienda no esperar a la aparición de síntomas para iniciar con una cuarentena, sobre todo en los pasajeros del crucero.

Ha pasado un mes desde la primera muerte por hantavirus, registrada el 11 de abril a bordo del MV Hondius.

Países que han seguido cuarentena recomendada por la OMS ante hantavirus

Por lo menos 150 personas iban a bordo del navío cuando el domingo 10 de mayo llegó a Tenerife, iniciando las labores de evacuación y repatriación de pasajeros por hantavirus.

Hasta el momento, Alemania, Gran Bretaña, Suiza y Grecia han optado por cuarentenas de 45 días para sus ciudadanos repatriados.

Por su parte, Francia y Australia anunciaron cuarentenas de dos a tres semanas, mismas que se podrán extender dependiendo estudios médicos y observaciones.

Estados Unidos anunció que “no necesariamente” serán puestos en cuarentena los 17 pasajeros que regresaron del crucero.

Al respecto, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, advirtió los riesgos que podría tener la falta de cuarentena.