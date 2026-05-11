Se ha dado a conocer sobre el contagio de un estadounidense por hantavirus en el crucero MV Hondius, en donde hasta el momento han dado 17 pasajeros en cuarentena, 8 casos confirmados y tres muertos.

Los pasajeros en cuarentena por brote de hantavirus, estarán un total de 42 días en la unidad especializada de Omaha, Nebraska, mientras autoridades piden evitar pánico como ocurrió con el COVID.

Brote de hantavirus en crucero: un estadounidense contagiado y 17 en cuarentena en Nebraska

Se ha reportado el contagio por hantavirus de un paciente de origen estadounidense, quien estaba abordo del crucero MV Hondius.

Hasta el momento se reportan 8 casos confirmados de hantavirus y 3 muertes, en donde las investigaciones apuntan a que el contagio ocurrió antes del embarque, probablemente en Argentina o Chile, donde este hantavirus es endémico.

El hantavirus Andes es el único de su tipo que registra transmisión limitada de persona a persona, principalmente por contacto cercano prolongado.

Las autoridades enfatizan que no se trata de un patógeno altamente contagioso como el SARS-CoV-2, por lo que pidieron evitar un pánico ya que el riesgo de transmisión masiva es bajo.

No obstante, los pasajeros expuestos al hantavirus en el crucero seguirán bajo estricta vigilancia médica durante las próximas semanas.