La Casa del Poeta Ramón López Velarde conservará su nombre y su vocación literaria luego de la polémica generada por la propuesta de transformarla en la llamada “Casa de las Palabras”, proyecto impulsado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

La decisión fue confirmada tras una reunión entre Alfonso Suárez del Real y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en donde el Ministro de la Oficina de México ante el Consejo de Europa lo confirmó mediante sus redes sociales.

Comunidad cultural celebra rectificación del proyecto de la Casa del Poeta Ramón López Velarde

A través de redes sociales, Alfonso Suárez del Real informó que Clara Brugada ratificó que la Casa del Poeta Ramón López Velarde seguirá siendo reconocida como la primera casa de cultura de la colonia Roma y que la poesía continuará siendo el eje principal de sus actividades.

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera confirma que Clara Brugada mantendrá el nombre de la Casa del Poeta Ramón López Velarde (@JASRA1 / X)

Además, señaló que el gobierno capitalino buscará fortalecer la programación cultural relacionada con la palabra, el verso y la diversidad lingüística del país.

La controversia surgió después de que la Secretaría de Cultura capitalina Ana Francis López Bayghen anunciara una nueva etapa para el recinto bajo el nombre de “Casa de las Palabras”, con una oferta más amplia que incluiría otras expresiones artísticas e incluso un cabaret público.

La propuesta provocó el rechazo y críticas de diversos integrantes de la comunidad literaria como escritores, poetas y promotores culturales, quienes defendieron el valor histórico y simbólico del espacio dedicado al autor de La suave patria.

Asimismo consideraron que el cambio representaba un riesgo para la memoria histórica del recinto ubicado en la colonia Roma, donde vivió y murió Ramón López Velarde.

Cabe mencionar que la inconformidad ante el posible cambio de nombre de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, derivó incluso en una petición pública respaldada por miles de firmas en la plataforma Change.org.