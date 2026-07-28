La audiencia de Danna Yanina fue suspendida derivado de una crisis nerviosa sufrida por la joven señalada por su probable participación en el caso Dafne Zapata.

De acuerdo con el papá de Danna Yanina, su hija requirió atención médica, por lo que la jueza determinó suspender la audiencia relacionada con el feminicidio de Dafne Zapata.

Será este martes 28 de julio a las 8:00 horas, tiempo local, cuando la audiencia se reanude y se determine su situación jurídica.

Suspenden audiencia de Danna Yanina por crisis de nerviosa

El proceso por el esclarecimiento del feminicidio de Dafne Zapata avanza con las audiencias de los 3 detenidos por el caso; la audiencia de Danna Yanina se reanudará el 28 de julio a las 8:00 horas.

La continuación de esta audiencia se programó luego de que la jueza de control del Centro Integral de Justicia de Altamira determinará la suspensión por motivos de salud poco antes de las 20:00 horas.

De acuerdo con el papá de Danna Yanina, Ophir Cruz Melo, la joven comenzó a sentirse mal tras 12 horas de diligencias y entró en una crisis de ansiedad, por lo que el proceso se suspendió.

“Mi hija se sintió mal, tuvo una crisis nerviosa un poco delicada y recibió asistencia médica. La juez consideró que no era pertinente continuar porque presentaba ansiedad y por eso se suspendió” Ophir Cruz Melo, papá de Danna Yanina

Danna Yanina fue la primera detenida en el caso de Dafne Zapata, de 13 años, quien murió en las instalaciones de la Academia Militarizada Doenitz en Tamaulipas, el pasado 16 de julio durante un curso de verano.

Audiencia del caso Danna Yanina continúa el 28 de julio; defensa busca la no vinculación a proceso

Por su parte, la defensa de Danna Yanina señaló que la detención fue una arbitrariedad, pues no hay datos de prueba que señalen la participación de la joven en el caso de Dafne Zapata.

Carlos David Robles Figueroa, abogado de la joven aseguró que “es una arbitrariedad de la fiscalía porque realizan actos de investigación no pendientes para poder acreditar una participación”.

En este sentido, el abogado resaltó que se espera que durante la audiencia que se celebrará a las 8:00 horas del 28 de julio, se determine la no vinculación a proceso.

Asimismo, reiteró la defensa de la inocencia de Danna Yanina en el caso y resaltó que espera que la resolución sea favorable para la joven.