El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que sí va a revisar un caso histórico relacionado con la obra de la pintora mexicana, Frida Kahlo.

" La #SCJN analizará los alcances de la protección jurídica de la obra de Frida Kahlo" SCJN

Se trata de un procedimiento que años atrás ya había estado en su competencia y en él, se busca resolver si un decreto vigente puede impedir que las pinturas de la artista salgan del país.

Cabe destacar que la controversia data de hace varios años, debido que el decreto al que se hace mención fue emitido durante el gobierno del Miguel de la Madrid.

SCJN revisará y resolverá caso histórico sobre la obra de Frida Kahlo

En su sesión pública del 8 de julio de 2026, el pleno de la SCJN resolvió atraer un añejo caso relacionado con la protección cultural que hay sobre las pinturas de Frida Kahlo.

La determinación fue impulsada por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, quien destacó la relevancia nacional del asunto al involucrar patrimonio cultural y derechos de propiedad de particulares.

Ante ello, la SCJN acordó que el análisis se centrará en un decreto emitido en 1984, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, quien declaró monumento artístico la obra de Frida Kahlo.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

El expediente fue turnado a la ponencia del ministro Arístides Guerrero García, quien deberá elaborar el proyecto de resolución para ser discutido en el pleno en próximas semanas.

La SCJN subrayó que el caso no se limita a la obra de Frida Kahlo, sino que puede sentar precedentes sobre la validez de decretos presidenciales que restringen la salida de bienes culturales.

¿Qué dice el decreto de 1984?

Cabe destacar que el decreto presidencial de 1984, declaró monumento artístico toda la obra de Frida Kahlo y fijó restricciones para su exportación aún cuando las piezas estén en manos privadas.

La disposición fue emitida bajo el argumento de proteger el patrimonio cultural mexicano y desde entonces ha sido aplicada por el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Obra de Frida Kahlo (AFP)

El texto del decreto señala que las pinturas de Frida Kahlo forman parte del acervo nacional, por lo que su salida definitiva del país queda prohibida, permitiendo únicamente autorizaciones temporales.

Ante ello, la SCJN debe determinar si el Ejecutivo tenía facultades para imponer esa restricción, o si la medida contradice la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.