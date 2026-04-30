La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la validez del decreto por medio del cual se declara a la zona del Lago de Texcoco como área natural protegida.

Así lo determinó el pleno de la corte en su sesión del jueves 30 de abril, en la que resolvió confirmar que el decreto presidencial que emitió desde el año 2022.

Sin embargo, los ministros también votaron a favor de que se revisen los posibles apoyos para los habitantes de la zona que hayan resultado afectados por la declaratoria.

SCJN valida decreto para declarar al Lago de Texcoco como área natural protegida

En su sesión del jueves 30 de abril, el pleno de la SCJN declaró la validez del decreto presidencial emitido en el 2022, para convertir la zona del Lago de Texcoco como área natural protegida.

El fallo se originó en el Amparo en Revisión 530/2025 promovido por ejidatarios de Atenco y municipios vecinos, quienes alegaban violaciones a derechos de propiedad y ausencia de consulta previa.

Dicho decreto, que se publicó originalmente en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 2022, contempla más de 14 mil hectáreas ubicadas en 5 municipios del Estado de México.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN / Cuartoscuro / Suprema Corte de Justicia de la Nación)

En torno a la controversia, la SCJN determinó que las medidas de conservación ecológica son constitucionales cuando buscan preservar y aprovechar de forma sustentable los ecosistemas.

Ante ello, los ministros expresaron su postura a favor de que la declaratoria se mantenga firme y plenamente vigente, pues cumple con fines de utilidad pública y protección ambiental.

En consecuencia, el Lago de Texcoco quedará bajo administración de Semarnat y Conanp para su operación como área de protección de recursos naturales y conforme al programa de manejo ambiental.

SCJN también ordena revisar apoyos a afectados por decreto del Lago de Texcoco

Al declarar la validez del decreto del Lago de Texcoco como área natural protegida, la SCJN ordenó a Semarnat y Conanp revisar compensaciones económicas para campesinos y ejidatarios afectados.

La instrucción se centra en la aplicación del artículo 45 Bis de la LGEEPA que prevé retribuciones económicas y estímulos fiscales para quienes resulten impactados por declaratorias ambientales.

SCJN declara Área Natural Protegida el Lago de Texcoco (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Asimismo, obliga a las autoridades a evaluar condiciones específicas de comuneros y ejidatarios de Atenco y municipios colindantes cuyos terrenos quedaron dentro del polígono protegido.

Con ello, la SCJN busca que se garantice un pronunciamiento oficial relacionado con los apoyos y garantice certeza a los afectados respecto de la procedencia de retribuciones económicas.