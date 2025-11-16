La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó su postura ante actos de vandalismo en la Marcha de la Generación Z que dejaron destrozos en la fachada de sus inmediaciones.

Después de la Marcha de la Generación Z de este 15 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una comunicado.

Esta es la postura de la SCJN ante actos de vandalismo en la Marcha de la Generación Z

Luego de la Marcha de la Generación Z, la SCJN se pronunció ante los actos de vandalismo en la que si bien reconoció la libre expresión, condenó la violencia.

La SCJN condenó la violencia que ocurrieron en la fachada de la corte, en donde hubo agresiones a elementos de seguridad, así como vandalismo e intentos de ingresar al recinto durante la Marcha de la Generación Z.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce y respeta plenamente la libertad de expresión, de reunión y de manifestación [..]. No obstante, la Corte manifiesta su preocupación y condena las expresiones de violencia [..]. Estos hechos desvirtúan el propósito legítimo de cualquier manifestación y vulneran el ambiente de respeto indispensable para el diálogo democrático. Comunicado SCJN

La SCJN añadió que el desacuerdo es fundamental de una sociedad democrática y todas las voces construyen mejores condiciones para México, en especial los jóvenes.

Sin embargo, la SCJN aseguró que es innecesario recurrir a la violencia, ya que el diálogo con los ministros y ministras de la nación está abierto.

Por ello, la SCJN refrendó su compromiso ante la ciudadanía para garantizar sus derechos y evitar actos de violencia que desvirtúa el propósito de la manifestación de este sábado 15 de noviembre.

Comunicado SCJN ante vandalismo en Marcha de la Generación Z (@SCJN / X)

Vandalizan SCJN en la Marcha de la Generación Z

Durante la Marcha de la Generación Z, se registraron actos de vandalismo en el edificio de la SCJN que se ubica en Pino Suárez.

Un grupo de encapuchados buscó ingresar a la SCJN rompiendo algunos cristales en sus ventanas sobre la avenida Pino Suárez.

Ante ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió emitir su postura ante la opinión pública.