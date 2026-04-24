Este 24 de abril el Pepsi Center del WTC vibrará al ritmo de las mezclas musicales del DJ alemán Ben Böhmer, quien se presentará en concierto.

Ben Böhmer, de 32 años de edad, presentará su más reciente álbum, como parte de su gira Bloom.

Setlist de Ben Böhmer en el Pepsi Center

Ben Böhmer viene a México a dar lo mejor de sí. Su música electrónica indie y house melódico podrán a bailar a miles de mexicanos.

Basándonos en su presentación en Lollapalooza y Estéreo Picnic, este es el posible setlist:

Phases

Rust

Martin

Hiding (feat. Lykke Li)

Beyond Beliefs

Cappadocia

Best Life

The Space in Between

Father Ocean

Erase

Breathing

Faithless

Horarios para el concierto de Ben Böhmer en el Pepsi Center este 24 de abril

El concierto de Ben Böhme se llevará a cabo este 24 de abril en el Pepsi Center WTC, es cuestión de horas para que de inicio lo que promete ser toda una experiencia musical.

Los horarios son los siguientes:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente

Telonero del concierto de Ben Böhmer en Pepsi Center CDMX

Hasta el momento se desconoce si el show de DJ Ben Böhme contará con telonero o invitados especiales.

Ben Böhmer (@benbohmermusic / Instagram)

Aún hay boletos para el concierto de Ben Böhmer en Pepsi Center CDMX este 24 de abril

En el sitio de Ticketmaster, boletera del evento, aún se ofrecen boletos para el concierto de Ben Böhmer.

El costo es de 1,351 pesos sin cargos adicionales y el acceso es para la sección general. Esta zona te permitirá sacar tus mejores pasos de baile.

Mientras la hora llega, el remezclador escondió algunos de sus vinilos en calles de la Ciudad de México.