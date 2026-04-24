Este 24 de abril el Pepsi Center del WTC vibrará al ritmo de las mezclas musicales del DJ alemán Ben Böhmer, quien se presentará en concierto.
Ben Böhmer, de 32 años de edad, presentará su más reciente álbum, como parte de su gira Bloom.
Setlist de Ben Böhmer en el Pepsi Center
Ben Böhmer viene a México a dar lo mejor de sí. Su música electrónica indie y house melódico podrán a bailar a miles de mexicanos.
Basándonos en su presentación en Lollapalooza y Estéreo Picnic, este es el posible setlist:
- Phases
- Rust
- Martin
- Hiding (feat. Lykke Li)
- Beyond Beliefs
- Cappadocia
- Best Life
- The Space in Between
- Father Ocean
- Erase
- Breathing
- Faithless
Horarios para el concierto de Ben Böhmer en el Pepsi Center este 24 de abril
El concierto de Ben Böhme se llevará a cabo este 24 de abril en el Pepsi Center WTC, es cuestión de horas para que de inicio lo que promete ser toda una experiencia musical.
Los horarios son los siguientes:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente
Telonero del concierto de Ben Böhmer en Pepsi Center CDMX
Hasta el momento se desconoce si el show de DJ Ben Böhme contará con telonero o invitados especiales.
Aún hay boletos para el concierto de Ben Böhmer en Pepsi Center CDMX este 24 de abril
En el sitio de Ticketmaster, boletera del evento, aún se ofrecen boletos para el concierto de Ben Böhmer.
El costo es de 1,351 pesos sin cargos adicionales y el acceso es para la sección general. Esta zona te permitirá sacar tus mejores pasos de baile.
Mientras la hora llega, el remezclador escondió algunos de sus vinilos en calles de la Ciudad de México.