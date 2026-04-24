Este 24 de abril ofrecerá Jaime Varela un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, por lo que a continuación te decimos el setlist, horario y telonero.

Jaime Varela es reconocido por ser el único personificador de Juan Gabriel que fue parte de su coro, por lo que cada una de sus presentaciones está marcada con el mejor ambiente para recordar al Divo de Juárez.

Setlist para el concierto de Jaime Varela en el Lunario

El concierto de Jaime Varela en el Lunario del Auditorio Nacional: “El Divo: Un Eterno Amor”, es un tributo a Juan Gabriel.

Concierto de Jaime Varela en el Lunario: setlist, horario y telonero para el 24 de abril (@jaimevarelaoficial / Instagram )

Es por ello por lo que el setlist para el concierto de Jaime Varela en el Lunario se basa en los grandes éxitos de Juan Gabriel entre los que podrían estar:

Bailando / El Noa Noa / Viva México

Tus ojos mexicanos lindos

No me arrepiento de nada

Abuso

Mi fracaso

Dímelo

No me trates mal / La pollera col

Querida

Me nace del corazón

Mañana te acordarás

El palo

Tú a mí no me hundes

Se me olvidó otra vez

Así fue

Juro que nunca volveré

Tarde

La diferencia

Te voy a olvidar

La farsante

Costumbres

Déjame vivir

Si quieres

Tú abandono

He venido a pedirte perdón

Inocente pobre amigo

No vale la pena

Caray

Esta noche voy a verla

Me gustas mucho

Abrázame muy fuerte

Amor eterno

Te sigo amando

Hasta que te conocí

El Noa Noa

¿Por qué me haces llorar?

A través de un video para promocionar su concierto en el Lunario, Jaime Varela prometió dar una velada maravillosa al tener un show distinto a los demás con otras canciones, sin olvidarse de los temas clásicos de Juan Gabriel.

Horario del concierto de Jaime Varela en el Lunario

Se trata del octavo Lunario de Jaime Varela y este es el horario para el viernes 24 de abril:

Inicio de concierto: 10:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 12:30 de la noche aproximadamente

Costos:

Desde: 992

Hasta: 2,972

Límite de edad: Acceso solo a mayores de 18 años

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México

Telonero para el concierto de Jaime Varela en el Lunario

Hasta el momento no se ha anunciado a ningún telonero o invitado especial para el concierto de Jaime Varela en el Lunario.