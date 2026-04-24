Concierto de Jaime Varela en el Lunario: setlist, horario y telonero para el 24 de abril

Este 24 de abril ofrecerá Jaime Varela un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, por lo que a continuación te decimos el setlist, horario y telonero.
Jaime Varela es reconocido por ser el único personificador de Juan Gabriel que fue parte de su coro, por lo que cada una de sus presentaciones está marcada con el mejor ambiente para recordar al Divo de Juárez.
Setlist para el concierto de Jaime Varela en el Lunario
El concierto de Jaime Varela en el Lunario del Auditorio Nacional: “El Divo: Un Eterno Amor”, es un tributo a Juan Gabriel.
Es por ello por lo que el setlist para el concierto de Jaime Varela en el Lunario se basa en los grandes éxitos de Juan Gabriel entre los que podrían estar:
- Bailando / El Noa Noa / Viva México
- Tus ojos mexicanos lindos
- No me arrepiento de nada
- Abuso
- Mi fracaso
- Dímelo
- No me trates mal / La pollera col
- Querida
- Me nace del corazón
- Mañana te acordarás
- El palo
- Tú a mí no me hundes
- Se me olvidó otra vez
- Así fue
- Juro que nunca volveré
- Tarde
- La diferencia
- Te voy a olvidar
- La farsante
- Costumbres
- Déjame vivir
- Si quieres
- Tú abandono
- He venido a pedirte perdón
- Inocente pobre amigo
- No vale la pena
- Caray
- Esta noche voy a verla
- Me gustas mucho
- Abrázame muy fuerte
- Amor eterno
- Te sigo amando
- Hasta que te conocí
- El Noa Noa
- ¿Por qué me haces llorar?
A través de un video para promocionar su concierto en el Lunario, Jaime Varela prometió dar una velada maravillosa al tener un show distinto a los demás con otras canciones, sin olvidarse de los temas clásicos de Juan Gabriel.
Horario del concierto de Jaime Varela en el Lunario
Se trata del octavo Lunario de Jaime Varela y este es el horario para el viernes 24 de abril:
- Inicio de concierto: 10:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 12:30 de la noche aproximadamente
- Costos:
Desde: 992
Hasta: 2,972
- Límite de edad: Acceso solo a mayores de 18 años
- Ubicación: Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México
Telonero para el concierto de Jaime Varela en el Lunario
Hasta el momento no se ha anunciado a ningún telonero o invitado especial para el concierto de Jaime Varela en el Lunario.