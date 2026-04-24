Si acudirás al concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional, acá te damos setlist, horarios, y telonero para el 24 de abril.

El dúo Jesse & Joy llega con su El Despecho Tour al Auditorio Nacional de la CDMX.

Setlist para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional

El posible setlist de canciones del concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional para el 24 de abril es este:

Electricidad

Ya no quiero

Digas lo que digas

Llegaste tú

Chocolate

Lo que nos faltó decir

Mi tesoro

Popurrí

Mi Sol

Nuevos recuerdos

Dueles

Punto y aparte

Me soltaste

Ya no quiero

Un besito más

¿Con quién se queda el perro?

Ecos de amor

Tanto

Llorar

La de la mala suerte

Te esperé

3 AM

Ay Doctor

Me quiero enamorar

¡Corre!

Espacio sideral

Jesse & Joy (Jesse & Joy / Facebook)

Horarios del concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional

El concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional tendrá estos horarios hoy viernes 24 de abril:

Apertura de puertas: 7:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

En cuanto al estacionamiento del Auditorio Nacional, este suele abrir 3 horas antes, por lo que el acceso será a las 5:30 de la tarde aproximadamente.

Jesse & Joy (Jesse & Joy / Facebook)

Telonero para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional

Por el momento, no se ha confirmado telonero para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional el 24 de abril.

Sin embargo, el show en vivo de Jesse & Joy será bastante especial.

Esto porque el dúo musical regresa al Auditorio Nacional para cantar sus mejores éxitos y temas de su más reciente álbum.