Si acudirás al concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional, acá te damos setlist, horarios, y telonero para el 24 de abril.

El dúo Jesse & Joy llega con su El Despecho Tour al Auditorio Nacional de la CDMX.

Setlist para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional

El posible setlist de canciones del concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional para el 24 de abril es este:

  • Electricidad
  • Ya no quiero
  • Digas lo que digas
  • Llegaste tú
  • Chocolate
  • Lo que nos faltó decir
  • Mi tesoro
  • Popurrí
  • Mi Sol
  • Nuevos recuerdos
  • Dueles
  • Punto y aparte
  • Me soltaste
  • Ya no quiero
  • Un besito más
  • ¿Con quién se queda el perro?
  • Ecos de amor
  • Tanto
  • Llorar
  • La de la mala suerte
  • Te esperé
  • 3 AM
  • Ay Doctor
  • Me quiero enamorar
  • ¡Corre!
  • Espacio sideral
Jesse & Joy
Jesse & Joy (Jesse & Joy / Facebook)

Horarios del concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional

El concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional tendrá estos horarios hoy viernes 24 de abril:

  • Apertura de puertas: 7:30 de la tarde
  • Inicio de concierto: 8:30 de la noche
  • Duración: 2 horas aproximadamente
  • Fin de concierto: 10:30 de la noche

En cuanto al estacionamiento del Auditorio Nacional, este suele abrir 3 horas antes, por lo que el acceso será a las 5:30 de la tarde aproximadamente.

Jesse & Joy
Jesse & Joy (Jesse & Joy / Facebook)

Telonero para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional

Por el momento, no se ha confirmado telonero para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional el 24 de abril.

Sin embargo, el show en vivo de Jesse & Joy será bastante especial.

Esto porque el dúo musical regresa al Auditorio Nacional para cantar sus mejores éxitos y temas de su más reciente álbum.

Jesse & Joy
Jesse & Joy (Jesse & Joy / Facebook)