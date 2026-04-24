Si acudirás al concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional, acá te damos setlist, horarios, y telonero para el 24 de abril.
El dúo Jesse & Joy llega con su El Despecho Tour al Auditorio Nacional de la CDMX.
Setlist para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional
El posible setlist de canciones del concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional para el 24 de abril es este:
- Electricidad
- Ya no quiero
- Digas lo que digas
- Llegaste tú
- Chocolate
- Lo que nos faltó decir
- Mi tesoro
- Popurrí
- Mi Sol
- Nuevos recuerdos
- Dueles
- Punto y aparte
- Me soltaste
- Ya no quiero
- Un besito más
- ¿Con quién se queda el perro?
- Ecos de amor
- Tanto
- Llorar
- La de la mala suerte
- Te esperé
- 3 AM
- Ay Doctor
- Me quiero enamorar
- ¡Corre!
- Espacio sideral
Horarios del concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional
El concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional tendrá estos horarios hoy viernes 24 de abril:
- Apertura de puertas: 7:30 de la tarde
- Inicio de concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:30 de la noche
En cuanto al estacionamiento del Auditorio Nacional, este suele abrir 3 horas antes, por lo que el acceso será a las 5:30 de la tarde aproximadamente.
Telonero para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional
Por el momento, no se ha confirmado telonero para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional el 24 de abril.
Sin embargo, el show en vivo de Jesse & Joy será bastante especial.
Esto porque el dúo musical regresa al Auditorio Nacional para cantar sus mejores éxitos y temas de su más reciente álbum.