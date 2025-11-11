El actual director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto, lamentó que “México fue el único país donde no pasaba nada” en el caso de corrupción vinculado a la empresa Odebrecht.

“Era terrible que, de los 22 países que habían tenido temas de corrupción con Odebrecht, el único país donde no pasaba nada era México”. Santiago Nieto

Esto en entrevista con Poncho Gutiérrez para SDP Noche en SDPnoticias, en donde Santiago Nieto compartió parte de su experiencia como integrante de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Santiago Nieto: “elecciones del 2012 fueron inequitativas" por caso Odebrecht

En entrevista con Poncho Gutiérrez para SDP Noche en SDPnoticias, Santiago Nieto compartió cómo buscó perseguir la corrupción ligada a Odebrecht cuando se encontraba al frente de la FEPADE.

Al respecto, señaló que las investigaciones demostraron que las elecciones presidenciales celebradas en el año 2012 fueron “completamente inequitativas”

Esto debido a las millonarias cantidades de dinero que recibió Enrique Peña Nieto por parte de Odebrecht, mediante uno de sus integrantes del equipo de campaña y a la postre director de Pemex, Emilio Lozoya.

De acuerdo con Santiago Nieto, al frente de la FEPADE logró detectar la entrega de 10.4 millones de dólares a Lozoya por parte de Odebrecht, algo que denunció de ser ilegal.

“2012 fue una elección completamente inequitativa. Que pudimos detectar, eran 10.4 millones de dólares que había recibido Emilio Lozoya de Odebrecht para el financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto, eso era ilegal”. Santiago Nieto

En este sentido acusó que en estados donde había campañas se habría entregado dinero en efectivo, el cual provendría de Odebrecht.

No obstante, eso le costaría en 2017 que por presiones del entonces gobierno federal fuera obligado a renunciar, reprochando que en al menos 21 países sí se persiguió a Odebrecht por corrupción, excepto en México.

Santiago Nieto: “Lozoya recibió cerca de 3 mil millones de dólares” en caso Odebrecht

En entrevista con Poncho Gutiérrez para SDP Noche en SDPnoticias, Santiago Nieto compartió que ya durante su periodo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el gobierno de AMLO, logró denunciar e investigar corrupción ligada a Odebrecht.

Así, detalló que logró detectar que durante el tiempo de Emilio Lozoya al frente de Pemex se llevó a cabo la entrega de al menos 3 mil millones de dólares en efectivo por parte de Odebrecht.

Santiago Nieto señaló que dichas cantidades se rastrearon hasta paraísos fiscales, como el caso de las Islas Vírgenes Británicas o de bancos en Suiza.

A dichos sitios se habrían realizado transferencias por 1 millón de francos o 1 millón y medio de euros, los cuales dejó entrever provenían de Odebrecht.