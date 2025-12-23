El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por usurpación de identidad, así lo reveló Santiago Nieto.

De acuerdo con la información, una página fraudulenta utilizó el nombre y los logos del IMPI para solicitar pagos por el concepto de la renovación de marcas y patentes.

Santiago Nieto, titular del IMPI, denuncia página falsa ante la FGR

En entrevista con El Universal, Santiago Nieto reveló que se está alistando una denuncia ante la FGR, dirigida por Ernestina Godoy, pues el IMPI habría sido víctima de usurpación de identidad.

Santiago Nieto detalló que los estafadores mandaron cartas a las personas físicas y morales a nombre del IMPI solicitando pagos para renovar marcas y patentes registradas.

Santiago Nieto (Especial)

El titular del IMPI comentó que aún no se conoce un aproximado de las personas estafadas, pero aseguró que cada uno de los afectados recibirán acompañamiento jurídico en sus denuncias.

Asimismo, Santiago Nieto aseguró que se trató de una forma de piratería y el IMPI presentará una denuncia ante la FGR para que se determine un hecho constitutivo de fraude.

Cabe mencionar que también se localizó una página web llamada “registrodemarcasimpi.com”, que utilizaba el nombre y los logos del IMPI para hacer phishing gubernamental.