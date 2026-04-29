Lucía Trasviña se destapó por la gubernatura de Baja California Sur al considerar que tiene derecho de buscarla.

“Sí la voy a buscar, sí la voy a buscar, porque como mujer surcaliforniana, de lucha de toda una vida, tengo el derecho de buscarla, pero soy muy respetuosa” Lucía Trasviña

Aunque manifestó su intención de contender en las elecciones 2027, Lucía Trasviña dejó en claro que se encuentra en una disyuntiva, pues también hay un trabajo profundo en la Cámara de Senadores.

Lucía Trasviña buscará la gubernatura de Baja California Sur en 2027

Lucía Trasviña, legisladora de Baja California Sur, manifestó su intención de contender por la gubernatura de su estado, priorizando siempre la voluntad del pueblo y la legalidad.

Enfatizó que su participación dependerá de los resultados de las encuestas internas y de lo que pase con su trabajo como legisladora.

“Independientemente de las acciones que se estén llevando a cabo en los partidos para las encuestas, yo, si he sido legisladora, para nosotros generar nuevas leyes en el ámbito político, las leyes electorales, las reformas electorales, un principio fundamental de las libertades, de todas y de todos, es la equidad de las contiendas, y a eso me someto” Lucía Trasviña

Senadora Lucía Trasviña Waldenrath. (Especial.)

Aunque tiene intenciones de contender, Lucía Trasviña se encuentra evaluando si es más útil para el proyecto de la Cuarta Transformación desde el Senado o desde el poder ejecutivo local.

“Pues vamos a ver aquí en el Senado, pues estamos en esa disyuntiva, porque también hay un trabajo profundo que tenemos que sacar como legisladores” Lucía Trasviña

Lucía Trasviña destacó que para tomar una decisión sobre su candidatura deberá de ponderar los valores y los intereses del partido.

“Pues sí, porque ahí sí entramos en los intereses propios y los problemas propios de un Estado, de un pacto federal, y en los de un México, en un total de una república, que es fundamental, entonces sí, yo estoy en una situación complicada para tomar una decisión de esa naturaleza, donde tengo que ponderar los valores” Lucía Trasviña

Y puntualizó que su decisión se basará en un análisis sobre dónde podría ser de más ayuda para el beneficio de los mexicanos.

Así como que será el pueblo quien decida si compite por la gubernatura de Baja California Sur.

“Si me toca, me toca, pero que el pueblo lo decida”, manifestó.

“Gánate al pueblo con trabajo, con dedicación, con atención. Así debe ser. Para las nuevas generaciones, yo ya soy bisabuela, sigo dando y sigo dando. Y aquí estoy firme y presente y puntual con mi trabajo” Lucía Trasviña