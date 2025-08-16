Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc, puso a disposición de la Ciudad de México (CDMX) su vactor en caso de problemas de encharcamientos o inundaciones y lo mejor es que el servicio será de forma gratuita.

Vactor es un vehículo que es utilizado como equipo de succión para la limpieza del alcantarillado, con el objetivo de remover y desplazar residuos que suelen provocar encharcamientos e inundaciones en la CDMX.

El servicio gratuito de vactor de Sandra Cuevas se da en el contexto de las intensas lluvias que han provocado encharcamientos o inundaciones en muchas zonas de CDMX; te damos todos los detalles.

Sandra Cuevas lanzó tremenda acusación contra Ricardo Monreal (Sandra Cuevas vía X)

Sandra Cuevas pone a disposición de la CDMX su vactor gratuito si tienes problemas de encharcamientos o inundaciones

A través de redes sociales, Sandra Cuevas informó sobre la adquisición de un vehículo vactor para solucionar el problema de encharcamientos o inundaciones, por lo que lo puso a disposición de la CDMX.

Sandra Cuevas aseguró que la adquisición del vactor es para ofrecer servicio de desazolve gratuito en las siguientes alcaldías:

Cuauhtémoc

Azcapotzalco

Venustiano Carranza

Gustavo A. Madero

La ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dijo que los vecinos de estas alcaldías pueden mandarle un mensaje de WhatsApp al +1(725)271-6168, donde responderá personalmente y atenderá los problemas de inundaciones.

“A donde me llames voy a ir y voy ayudarte a resolver el problema de inundación o encharcamiento, es totalmente gratuito”. Sandra Cuevas

Sandra Cuevas ofrece servicio de desazolve gratuito. (Captura de pantalla )

Sandra Cuevas acusa de ladrones a políticos de CDMX que no solucionan los problemas de encharcamientos o inundaciones

Al ofrecer el vactor a los vecinos de CDMX, Sandra Cuevas recalcó que el solucionar los problemas de encharcamientos o inundaciones es un deber de “sus políticos y gobernantes”, pero no lo hacen.

Sandra Cuevas acusó de flojos y ladrones a los políticos y gobernantes que no realizan los trabajos adecuados para prevenir los encharcamientos o inundaciones en CDMX y solo actúan cuando ya está el problema.