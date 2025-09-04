Sandra Cuevas, ex alcaldesa de la Cuauhtémoc, se lanzó en contra de C4 Jiménez por vincularla con la muerte de un joven; sin embargo, las críticas se fueron en contra de ella.

Esto debido a que, durante una transmisión en TikTok donde le advierte “ya bájale de huevos” se le ve con un collar de la marca Cartier.

Esta no es la primera vez que Sandra Cuevas recibe críticas en redes sociales por portar artículos de lujo durante y después de su gestión al frente de la alcaldía Cuauhtémoc.

Sandra Cuevas luce collar de Cartier durante amenazas contra C4 Jimenez

Sandra Cuevas recibió fuertes críticas por el collar que luce durante una transmisión en vivo desde TikTok, donde comparte un mensaje para el reportero C4 Jiménez donde asevera “ya bájale de huevos”.

Se trata del collar Juste Un Clou que, según la marca, tiene un tamaño pequeño, es de oro amarillo de 18 quilates, engastado con 57 diamantes con un total de 0.20 quilates.

Este collar de Cartier tiene un costo de 388 mil pesos, IVA incluido, de acuerdo con la página de Cartier en México.

Sandra Cuevas y su collar Cartier

Sandra Cuevas vs. C4 Jiménez: “no le debo nada a nadie”

Sandra Cuevas explotó contra C4 Jiménez luego de que el periodista la señala como la responsable de la muerte de un joven quien sufrió un accidente durante una rodada organizada por la ex alcaldesa.

Ante las acusaciones, hechas en diversas publicaciones del periodista, Sandra Cuevas pidió: “Ya Jiménez, déjame en paz, ya bájale de huevos. Te lo digo”.

Sandra Cuevas afirmó en su transmisión que, a diferencia de lo que podría pensar el reportero, no enfrenta rechazo ciudadano en las calles y aseguró que “no le debe nada a nadie”.

“A mí la gente me conoce y cuando salgo a la calle… a mí la gente no me abuchea. Habrá a lo mejor uno que otro que sí, me miente (sic) la madre, me diga algo, me ofenda, pero la mayoría cuando yo salgo, a mí me recibe, me reciben bien, me reciben en sus casas. Y puedo dar la cara porque no le debo nada a nadie y tampoco le pido nada a nadie” Sandra Cuevas

Por su parte, Jiménez señaló que la ex alcaldesa no se mostró sensible por la muerte del joven de 21 años que murió en la rodada de Sandra Cuevas del 31 de agosto, identificado como Emmanuel.

El reportero criticó que, mientras Cueva bailaba y festejaba, un joven murió en su rodada.