Ricardo Salinas Pliego sostiene ya haber pagado sus deudas ante el SAT y señala encubrimiento por parte del órgano y del gobierno.

“Ya los pagué pero no les han dicho porque se lo robaron todo y no les dieron nada, así como lo de la megafarmacia o la rifa del avión“. Ricardo Salinas Pliego en X

Esta fue la respuesta que Ricardo Salinas Pliego dio a un usuario de X (antes Twitter) que le reclamó por no haber pagado sus impuestos y tras las recientes disputas en el SAT.

Salinas Pliego sostiene que ya cumplió con el pago de impuestos al SAT (Especial)

Detalles adicionales sobre el procedimiento y alcances legales en pleito de Salinas Pliego y el SAT

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) difundió las resoluciones finales de siete juicios fiscales relacionados con el conglomerado empresarial de Ricardo Salinas Pliego, lo que permite al Servicio de Administración Tributaria (SAT) activar los mecanismos legales para cobrar más de 48 mil millones de pesos.

Las sentencias confirman la firmeza de créditos fiscales correspondientes al periodo 2008-2013, y ordenan regresar los expedientes a los tribunales de origen, que deberán notificar a las partes para continuar con los procedimientos pendientes.

Con estos fallos, el SAT queda facultado para iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), el cual contempla la aplicación de embargos precautorios sobre bienes suficientes para garantizar los adeudos. Este tipo de medidas se activan cuando los créditos son firmes y el contribuyente no ha realizado el pago o no ha ofrecido garantías adecuadas.

El octavo juicio, relacionado con una multa por 67 millones de pesos, continúa en proceso de engrose, pero ello no modifica la validez general ni la exigibilidad de los montos previamente determinados en los otros expedientes.

Pese a ello, Ricardo Salinas Pliego sostiene que ya liquidó todos sus adeudos fiscales, postura que contrasta con las resoluciones judiciales que confirman obligaciones pendientes para su grupo empresarial. El empresario ha calificado los procesos como injustos, mientras que el SAT se prepara para ejecutar acciones legales que aseguren bienes y garanticen el cumplimiento de los créditos.

Las facultades del SAT, previstas en el Código Fiscal de la Federación, permiten aplicar medidas inmediatas cuando se detecta falta de pago o inconsistencias en las garantías ofrecidas por el contribuyente. La posible ejecución de embargos mantiene en tensión el proceso, ya que la recuperación de los montos adeudados requiere procedimientos estrictos que protejan los derechos tributarios establecidos en la ley.

El desenlace dependerá de las próximas notificaciones de los tribunales, aunque el escenario actual confirma la existencia de obligaciones fiscales exigibles y perfila un nuevo capítulo en el conflicto entre Grupo Salinas y las autoridades hacendarias.