Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, acusa el uso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para presionar a empresarios críticos.

Cabe recordar que el empresario tenía deudas millonarias con el SAT, de las cuales después de varios litigios tiene que pagarlas.

Es por ello que a través de redes sociales, el empresario se pronunció en contra del Gobierno de México al que acusó que realizar cobros excesivos como "mecanismo sistemático de intimidación política y extorsión económica“.

La estrategia fiscal del gobierno de México se ha convertido en un mecanismo sistemático de intimidación política y extorsión económica. El Estado dejó de ser garante de la ley para transformarse en un aparato de castigo. Hoy, a través del SAT, el régimen persigue, presiona y… pic.twitter.com/mxn0uDjfhT — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 18, 2025

Salinas Pliego acusa que pago de hasta 25 mil millones de pesos en impuestos sería persecución por ser empresario crítico

En una publicación extensa en redes sociales, Salinas Pliego escribió un largo texto donde acusó al SAT y al Gobierno de México de querer obligarlo a pagar hasta 25 mil millones de pesos en deudas.

Acusó además que la estrategia fiscal del Gobierno de México se ha convertido en un mecanismo sistemático de intimidación política y extorsión económica.

Adicionalmente señaló que el “Estado dejó de ser garante de la ley para transformarse en un aparato de castigo”.

Apuntó que a través del SAT, “el régimen persigue, presiona y asfixia a empresarios cuyo ‘delito’ es disentir y denunciar la corrupción del poder”.

Sostuvo que ahora desde el SAT se dedican a reinterpretar la ley de forma retroactiva, inventar adeudos fiscales y exigir cobros dobles por impuestos que ya fueron pagados conforme a la legislación vigente en su momento.

Aseveró que “no es recaudación; es robo, extorsión y cobro de piso”, según el empresario.

También el empresario hizo una comparativa entre lo que le quieren cobrar en impuestos al Grupo Salinas de 25 mil millones de pesos en deudas, mientras que a empresas como Samsung el SAT le quiere cobrar 6 mil 714 millones de pesos.

En su inconformidad acusó también que hay “revisiones masivas contra empresas maquiladoras del programa IMMEX, donde la autoridad pretende desconocer reglas históricas para exigir devoluciones y créditos fiscales que podrían alcanzar hasta 46 mil 000 millones de pesos”.

Incluso aseguró que la inversión extranjera directa nueva cayó 39% en 2024.

Ante estos escenarios, Ricardo Salinas Pliego se fue en contra del Gobierno de México nuevamente.