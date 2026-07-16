La Fiscalía General de la República (FGR) removió a Óscar Langlet González como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia.

Este movimiento representa la segunda baja de alto nivel en un periodo de solo 48 horas, sumándose a la reciente renuncia de Ulises Lara López, quien investigaba casos de gran relevancia.

Versiones extraoficiales señalan que la salida de Langlet se originó presuntamente por su negativa a cerrar una investigación.

Óscar Langlet queda fuera de la FGR

La salida de Óscar Langlet González de la FGR se produjo bajo circunstancias polémicas, marcando la segunda baja de alto nivel en la institución en un lapso de 48 horas.

Sale Óscar Langlet de la FGR; segunda baja en menos de 48 horas (Tomada de video )

Óscar Langlet González era el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, cargo que ocupó durante apenas seis meses.

Versiones extraoficiales señalan que fue destituido tras negarse a acatar una orden de sus superiores jerárquicos para archivar una carpeta de investigación.

Otras versiones internas mencionan que el movimiento responde a una “renovación de cuadros” y optimización de las fiscalías.

Sin embargo, mandos de la FGR declararon a La Jornada que su cese no estuvo relacionado con haber incumplido instrucciones de la titular del Ministerio Público Federal ni con la renuncia previa de Ulises Lara.

Se le solicitó la renuncia a Óscar Langlet González inmediatamente después de que se reincorporó a sus funciones tras haber estado ausente por una cirugía mayor.

La FGR suma su segunda baja en menos de 48 horas

Óscar Langlet González era considerado uno de los hombres más cercanos a Alejandro Gertz Manero, habiendo servido como su coordinador de asesores y consejero general de la FGR.

Tras su remoción, la fiscalía que encabezaba no tiene un titular designado y se contempla la posibilidad de distribuir sus expedientes a otras áreas de la institución.

Esta baja se suma a la renuncia de Ulises Lara López, quien dejó la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes el 14 de julio, lo que ha generado cuestionamientos sobre la estabilidad interna y el rumbo de las investigaciones de alto impacto en la FGR.

Estos cambios ocurren en un clima de alta presión mediática por expedientes sensibles como el de Ismael “El Mayo” Zambada y supuestas irregularidades en su captura.

La FGR no ha emitido una postura oficial ni ha informado sobre quiénes quedarán al frente ambas instancias.