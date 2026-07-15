La Fiscalía General de la República (FGR) es quien debe explicar la salida de Ulises Lara de la institución, aseguró Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la presidenta, corresponde a la FGR compartir los motivos de la renuncia de Ulises Lara, solo 6 meses después de que fuera designado como Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

“Es un asunto de la Fiscalía”: Sheinbaum señala que FGR tiene que explicar la salida de Ulises Lara

Ulises Lara renunció a su cargo frente a la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR el pasado 14 de julio.

Ante su renuncia, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que no conoce el tema ya que corresponde únicamente a la FGR.

Por ello, pidió a la fiscal Ernestina Godoy explicar cuál fue la situación bajo la que se dio la salida de Ulises Lara.

“No conozco el tema, le corresponde a la fiscal. Lo tiene que explicar la fiscal, no me corresponde a mí evaluar si esta persona, por qué razón salió de la Fiscalía, pues es un asunto de la fiscalía” Claudia Sheinbaum

Ulises Lara presenta su renuncia a la FGR por “motivos personales”

Ulises Lara López presentó su renuncia a la FGR como vocero y fiscal especial el pasado 14 de julio de 2026.

De acuerdo con los reportes, esta renuncia se presentó por “motivos personales”, a sólo 6 meses de tomar posesión del cargo frente a la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

Hasta el momento no se ha dado información oficial sobre la salida de Ulises Lara de la FGR ni se ha anunciado quién lo sustituirá.

Cabe señalar que su renuncia es efectiva a partir de este 15 de julio; algunas versiones señalan que su salida se debe a posibles roces con un alto mando y una reestructuración interna.