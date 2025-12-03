La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) apoya el acuerdo tripartito del aumento al salario mínimo de un 13% para 2026, anunciado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de un comunicado la Coparmex prevé que con este nuevo aumento al salario mínimo se alcance la línea de bienestar familiar a un 100%.

En este acuerdo tripartito también se tomó en cuenta la participación del Consejo de Representantes de la CONASAMI, para el incremento al salario mínimo de general de $278.80 a $315.04, además de establecer una jornada laboral de 40 horas semanales de manera gradual hasta 2030.

Coparmex apoya aumento al salario mínimo porque alcanzará la línea de bienestar familiar; revelan bajo qué condiciones se realizó

En este comunicado la Coparmex reveló que este incremento integra a un Monto Independiente de Recuperación de $17.01 y un componente inflacionario de 6.5%.

Lo que permite que el salario mínimo cubra el 100% de la línea de bienestar familiar, que permite alcanzar un salario mensual de $9 mil 582 pesos de manera general, equivalente a dos canastas alimentarias y no alimentarias.

Con ello, la Coparmex resalta que se pueden realizar acuerdos que aumenten el poder adquisitivo sin comprometer la estabilidad laboral.

Además de que la Coparmex recuerda que desde hace décadas ha apoyado la “Nueva Cultura Salarial”, una estrategia que ha permitido recuperar en 148% el poder adquisitivo del salario mínimo, con efectos directos en la calidad de vida de millones de trabajadores y sus familia.

Con este acuerdo el aumento al salario mínimo general y profesionistas para 2026 será hasta de un 13% de $278.80 a $315.40 pesos diarios, lo que equivale a los $9 mil 582.47 pesos de manera mensual.

Mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte este aumento será de un 5% de $419.88 a $440.87 pesos diarios, quedando hasta $13 mil 409.80 pesos mensuales.

Sobre este aumento al salario mínimo que propone la presidenta de México año con año, la Coparmex también consideró indispensable realizar una observación continua del mercado laboral, la inflación y el crecimiento económico.

Lo anterior con el fin de evaluar cada año la pertinencia de los ajustes y garantizar estabilidad para las empresas y el empleo formal.