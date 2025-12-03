José Luis Carazo, Secretario de Trabajo de la Confederación de Trabajadores de México reveló cómo se negoció el acuerdo del salario mínimo para 2026, propuesto por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Convocados desde las 5:30 de la mañana de hoy miércoles 3 de diciembre en Palacio Nacional, empresarios, líderes de sectores sindicales, obreros y el Gobierno federal lograron un acuerdo para el aumento al salario mínimo del próximo año 2026.

Con un aumento general del 13% al salario mínimo para 2026, prevén que este cubra hasta 2.5 canastas alimentarias.

“El acuerdo se dio hoy a las 5:30 de la mañana”, revelan cómo se negoció el salario mínimo para 2026

En este encuentro con medios de comunicación, José Luis Carazo, Secretario de Trabajo de la Confederación de Trabajadores de México reveló cómo se negoció hoy 3 de diciembre de madrugada el acuerdo para el salario mínimo de 2026.

Los sectores interesados fueron citados en Palacio Nacional para poder llegar a un acuerdo en torno al salario mínimo, debido a que hasta esta fecha aún no existía un consenso fijo.

Es por ello que tras una mesa final de diálogo a las 5:30 de la madrugada de este 3 de diciembre se logró negociar un acuerdo para el aumento al salario mínimo.

Incluso José Luis Carazo, Secretario de Trabajo de la Confederación de Trabajadores de México dijo que esta negociación se dio porque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum tenía el interés en que se llevara acabo.

“No teníamos acuerdo todavía, el acuerdo se dio hoy a las 5 y media de la mañana, que fuimos convocados sí porque la presidenta tiene interés y así lo avalamos” José Luis Carazo, Secretario de Trabajo de la Confederación de Trabajadores de México

40 HORAS SE ACORDARON LA MADRUGADA DE HOY: Trabajadores 😱



José Luis Carazo, Secretario de Trabajo de la Confederación de Trabajadores de México, nos compartió que fueron citados hoy a las 5:00 AM en Palacio Nacional en la última ronda de la mesa de negociación para definir la… pic.twitter.com/2PFMvEHfJp — Máximo Allende (@maximoam_) December 3, 2025

Además reveló que en medio de esta última mesa de diálogo se dio un “te doy 5, no ahora yo quiero 6″ como una manera de negociar este acuerdo, para que todos los sectores se llevaran la mejor respuesta y pudieran encontrar una solución de manera unánime.

Después de darse este acuerdo, horas más tarde en la conferencia mañanera del pueblo de este miércoles 3 de diciembre, la presidenta de México hizo este anuncio del aumento al salario mínimo.

Este aumento al salario mínimo es de un 13% de manera general y a profesionistas que pasa de $278.80 a $315.04 pesos, quedando hasta los $9 mil 582 pesos mensuales.

En tanto en la Zona Libre de la Frontera Norte el aumento fue de un 5%, de $419.88 a $440.87 pesos diarios, hasta $13 mil 409.80 pesos mensuales.

Cabe recordar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum aclaró que este aumento al salario mínimo no tendrá ningún impacto negativo sobre la inflación.